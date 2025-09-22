Антикоррупционный митинг обернулся ожесточёнными столкновениями с полицией в столице Филиппин

Антикоррупционный митинг обернулся ожесточенными столкновениями с полицией в столице Филиппин. Протестующие бросали в правоохранителей бутылки и камни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 40 полицейских ранены, 17 нарушителей общественного порядка задержаны. Акция собрала около 49 тысяч человек. Они обвинили власти в краже денег из фонда по защите от наводнений, что усугубило положение страны в условиях стихийных бедствий. Антикоррупционный марш возглавили студенческие группы, требуя привлечь чиновников к ответственности.