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Антикоррупционный митинг обернулся ожесточёнными столкновениями с полицией в столице Филиппин

22 сентября 2025 07:15
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Антикоррупционный митинг обернулся ожесточенными столкновениями с полицией в столице Филиппин. Протестующие бросали в правоохранителей бутылки и камни, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антикоррупционный митинг обернулся ожесточёнными столкновениями с полицией в столице Филиппин-2

Около 40 полицейских ранены, 17 нарушителей общественного порядка задержаны. Акция собрала около 49 тысяч человек. Они обвинили власти в краже денег из фонда по защите от наводнений, что усугубило положение страны в условиях стихийных бедствий. Антикоррупционный марш возглавили студенческие группы, требуя привлечь чиновников к ответственности.

# Протесты

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