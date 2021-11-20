Прямой эфир

«Праздник таланта и духовности». Александр Лукашенко поприветствовал участников «Лістапада»

20 ноября 2021 14:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Фестиваль фильмов для детей «Лістападзік» открылся 20 ноября в кинотеатре «Пионер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это событие традиционно становится предвестником еще одного «праздника таланта и духовности» – именно так обозначил предназначение Минского международного кинофестиваля «Лістапад» в приветствии его участникам Президент Беларуси.  

«Праздник таланта и духовности». Александр Лукашенко поприветствовал участников «Лістапада»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Девиз нынешнего форума «Кино – симфония единства» отражает стремление к гармонии, созидательной деятельности и сохранению традиций фестивальных встреч, которые славятся дружеской атмосферой. Уверен, что мероприятие станет значимым событием года и подарит зрителям много ярких впечатлений и позитивных открытий.  

В 2021 году дирекция международного кинофестиваля «Лiстапад» получила заявки на участие из 54 стран. В течение недели зрителей примут пять кинотеатров: «Центральный», «Москва», «Беларусь», «Пионер» и «Дом кино». Запланированы дни кино России, Грузии, Китая, Узбекистана и Индонезии. Открытие фестиваля запланировано на вечер 20 ноября.  

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Беженцы вслед кричали им: «Germany!» Что произошло на границе в 13-й день пребывания там людей
20 ноября 2021 14:50

«Беженцы вслед кричали им: «Germany!» Что произошло на границе в 13-й день пребывания там людей

Планку в тысячу тонн преодолели 270 экипажей. Лучших аграриев наградили на областных «Дожинках» в Гомеле
20 ноября 2021 14:39

Планку в тысячу тонн преодолели 270 экипажей. Лучших аграриев наградили на областных «Дожинках» в Гомеле

Польские силовики вытолкнули женщину за забор, а её ребёнок остался с другой стороны. Жуткие кадры с границы
20 ноября 2021 14:28

Польские силовики вытолкнули женщину за забор, а её ребёнок остался с другой стороны. Жуткие кадры с границы