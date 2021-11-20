«Праздник таланта и духовности». Александр Лукашенко поприветствовал участников «Лістапада»

Новости Беларуси. Фестиваль фильмов для детей «Лістападзік» открылся 20 ноября в кинотеатре «Пионер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это событие традиционно становится предвестником еще одного «праздника таланта и духовности» – именно так обозначил предназначение Минского международного кинофестиваля «Лістапад» в приветствии его участникам Президент Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Девиз нынешнего форума «Кино – симфония единства» отражает стремление к гармонии, созидательной деятельности и сохранению традиций фестивальных встреч, которые славятся дружеской атмосферой. Уверен, что мероприятие станет значимым событием года и подарит зрителям много ярких впечатлений и позитивных открытий.

В 2021 году дирекция международного кинофестиваля «Лiстапад» получила заявки на участие из 54 стран. В течение недели зрителей примут пять кинотеатров: «Центральный», «Москва», «Беларусь», «Пионер» и «Дом кино». Запланированы дни кино России, Грузии, Китая, Узбекистана и Индонезии. Открытие фестиваля запланировано на вечер 20 ноября.