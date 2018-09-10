Олег Новицкий: «В первую очередь конгресс даёт возможность пообщаться с коллегами»
Новости Беларуси. Проведение международного конгресса именно в нашей стране важно для развития международного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К тому же это признание успехов Беларуси в космической сфере. По-настоящему космическое мероприятие и по своим масштабам.
Александр Лукашенко: Если бы не было наших космонавтов, вряд ли бы в Беларуси взялись за космическую тему
Всего в белорусскую столицу приехало 450 человек. Среди участников – руководители республиканских органов, учёные, студенты, представители дипкорпуса.
О космическом, земном и личном: интервью с космонавтом Олегом Новицким
Ну и конечно, легендарные космонавты и астронавты из 18 стран. Самые масштабные делегации – из России и США.
Олег Новицкий, летчик-космонавт:
Мир людей, которые выполнили полет в космос, не очень большой для нашей планеты. В первую очередь конгресс дает возможность пообщаться с коллегами. С которыми ты работал на орбите, с теми, кто летал перед тобой,с нашими уважаемыми ветеранами. Это очень здорово.
Виктор Савиных, советский космонавт, ученый:
Очень важно, что мы собираемся все вместе, обсуждаем, что прошло в течение года на МКС, какие перспектив и планы на будущее. Вот видите, здесь американцы, русские. Очень хорошо, что мы провели этот съезд здесь, в Беларуси.
Конгресс, который проходит в Беларуси, стал 31 по счету. Ежегодно он собирает видных космонавтов и астронавтов, представителей научно-исследовательских учреждений, национальных космических агентств. Сама же Ассоциация участников космических полетов создана была ещё в 1985 году.