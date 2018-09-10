Олег Новицкий: «В первую очередь конгресс даёт возможность пообщаться с коллегами»

Новости Беларуси. Проведение международного конгресса именно в нашей стране важно для развития международного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К тому же это признание успехов Беларуси в космической сфере. По-настоящему космическое мероприятие и по своим масштабам.

Ну и конечно, легендарные космонавты и астронавты из 18 стран. Самые масштабные делегации – из России и США.

Олег Новицкий, летчик-космонавт:

Мир людей, которые выполнили полет в космос, не очень большой для нашей планеты. В первую очередь конгресс дает возможность пообщаться с коллегами. С которыми ты работал на орбите, с теми, кто летал перед тобой,с нашими уважаемыми ветеранами. Это очень здорово.