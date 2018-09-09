Прямой эфир

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня

09 сентября 2018 18:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Звание «Минчанин года-2018» присвоено 13 жителям столицы. В 2018 году – уже в восемнадцатый раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Дух немножко захватывает». Почётное звание «Минчанин года» присвоено 13 жителям Минска

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня -1

Впервые минчан года выбрали в 2001, тогда их было 9. Но уже спустя год количество номинаций увеличилось и стало традиционным. Почетные звания «Минчанин года» уже получили более 200 горожан. В их числе Леонид Щемелев, Максим Мирный, Геннадий Давыдько, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Олег Руммо, Виктор Бабарикин, Владимир Прокопцов. И многие другие. Их имена говорят сами за себя.

«Минск – это энергичный, задорный танец молодых ребят» – руководитель ансамбля «Ровесник» Татьяна Семченко

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня -4

Это сейчас награда «Минчанин года» стала привычным атрибутом празднования дня рождения белорусской столицы и символом признания тех, кто своим ежедневным трудом делает Минск красивее, чище, комфортнее, здоровее, музыкальнее. А тогда, 18 лет назад, Ирина Дорохина, как и сегодня, руководила хореографической школой № 1 и мечтала однажды под ее сводами на улице Малой, 35 в Минске собрать большую россыпь талантливых ребят, которые бы изучали искусство танца наравне с обычными предметами. Мечта сбылась.

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня -7



Ирина Дорохина, директор Детской хореографической школы искусств № 1, «Минчанин года-2001»:
Собирая детей отовсюду, я даю учителей хореографического цикла. Дети становятся другими. Они по-другому заходят в школу, по-другому реагируют.

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня -10

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня -12

С того момента, как Альберт Болеславович стал «Минчанином года», прошло 11 лет, а он все также за рулем городского автобуса. К слову, водительский стаж насчитывает более 4 десятилетий, и все это время Альберт Матюшонок наблюдает за тем, как меняется город.

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня -15

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня -17

Альберт Матюшонок, водитель автобуса городских маршрутов, «Минчанин года-2007»:
Конечно, поменялось все. У нас теперь электронные табло. Раньше с трафаретами надо было бегать, менять их. Сейчас легко: диспетчер сказала, переключился. Остановки не объявляем, у нас диктофон есть. Автоматика. Нам только мешает неправильно припаркованный транспорт.

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня -20

Имя Юрия Островского давно стало синонимом белорусской трансплантологии. Наград, конечно, не счесть, среди них и «Минчанин года-2009». Но самой главной из них всегда остается спасенная жизнь.

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня -23

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня -25

Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ «Кардиология», «Минчанин года-2009»:
Как раз тогда – в 2009 году – мы сделали первую трансплантацию. В следующем году будет 10 лет. Уже сделали 300 трансплантаций сердца. Очень много делаем совместных разработок с местными научными производствами. Жизнь бурлит.

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня -28

Юрий Петрович родился не в Минске, но его судьба неразрывно связана с этим городом с тех пор, как поступил в медицинский.

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня -31

Юрий Островский:
С 1968 года этот город стал мне родным. За последние годы здесь был сделан такой прогресс в плане благоустройства. Я часто бываю за границей, в городах России, Украины. Но Минск – город для жизни, он значительно лучше.

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня -34

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня -36

Антон Каленик – один из лучших поваров мира, к многочисленным наградам в 2018 году прибавилась и еще одна – «Минчанин года». Неожиданная по признанию шефа, но от этого еще более ценная, ведь родился и учился Антон сначала, конечно, в Минске.

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня -39

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня -41

Антон Каленик, шеф-повар, «Минчанин года-2018»:
Начинал в Минске, в колледже кулинарном. Меня брать туда не хотели. У меня диплом хороший был. Но я все-таки остался.

Позже была Италия и Франция, но все же основа заложена и вдохновение черпается именно здесь.

Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня -44


Антон Каленик:
Я помню день, когда вернулся в Беларусь, вышел, сел на лавочку. Сидел долго, так мне было комфортно. Появилось ощущение, что я дома.

Разные профессии, возрасты, увлечения и сферы деятельности у героев нашего материала и у тех, кто ежегодно попадает в список лучших минчан. Но намного важнее то, что их объединяет – любовь к делу всей жизни, выполняя которое так или иначе они создают наш общий Минск.

# Известные минчане # общество # Ирина Дорохина # Альберт Матюшонок # Юрий Островский # Антон Каленик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это для меня было самое страшное»: как женщины-руководители добиваются успеха? Репортаж СТВ
09 сентября 2018 18:33

«Это для меня было самое страшное»: как женщины-руководители добиваются успеха? Репортаж СТВ

Спортивно и под музыку задули 951 свечу в честь любимого города: как Минск праздновал день рождения? Большой репортаж СТВ
09 сентября 2018 17:21

Спортивно и под музыку задули 951 свечу в честь любимого города: как Минск праздновал день рождения? Большой репортаж СТВ

О занятости, зарплатах и ценах, реформе ЖКХ и II Европейских играх: большое интервью с мэром Минска Андреем Шорцем
09 сентября 2018 16:58

О занятости, зарплатах и ценах, реформе ЖКХ и II Европейских играх: большое интервью с мэром Минска Андреем Шорцем