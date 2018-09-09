Репортер СТВ встретилась с «Минчанами года» прошлых лет и узнала, как они живут сегодня

Новости Беларуси. Звание «Минчанин года-2018» присвоено 13 жителям столицы. В 2018 году – уже в восемнадцатый раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Дух немножко захватывает». Почётное звание «Минчанин года» присвоено 13 жителям Минска

Впервые минчан года выбрали в 2001, тогда их было 9. Но уже спустя год количество номинаций увеличилось и стало традиционным. Почетные звания «Минчанин года» уже получили более 200 горожан. В их числе Леонид Щемелев, Максим Мирный, Геннадий Давыдько, Ядвига Поплавская и Александр Тиханович, Олег Руммо, Виктор Бабарикин, Владимир Прокопцов. И многие другие. Их имена говорят сами за себя. «Минск – это энергичный, задорный танец молодых ребят» – руководитель ансамбля «Ровесник» Татьяна Семченко

Это сейчас награда «Минчанин года» стала привычным атрибутом празднования дня рождения белорусской столицы и символом признания тех, кто своим ежедневным трудом делает Минск красивее, чище, комфортнее, здоровее, музыкальнее. А тогда, 18 лет назад, Ирина Дорохина, как и сегодня, руководила хореографической школой № 1 и мечтала однажды под ее сводами на улице Малой, 35 в Минске собрать большую россыпь талантливых ребят, которые бы изучали искусство танца наравне с обычными предметами. Мечта сбылась.







Ирина Дорохина, директор Детской хореографической школы искусств № 1, «Минчанин года-2001»:

Собирая детей отовсюду, я даю учителей хореографического цикла. Дети становятся другими. Они по-другому заходят в школу, по-другому реагируют.

С того момента, как Альберт Болеславович стал «Минчанином года», прошло 11 лет, а он все также за рулем городского автобуса. К слову, водительский стаж насчитывает более 4 десятилетий, и все это время Альберт Матюшонок наблюдает за тем, как меняется город.

Альберт Матюшонок, водитель автобуса городских маршрутов, «Минчанин года-2007»:

Конечно, поменялось все. У нас теперь электронные табло. Раньше с трафаретами надо было бегать, менять их. Сейчас легко: диспетчер сказала, переключился. Остановки не объявляем, у нас диктофон есть. Автоматика. Нам только мешает неправильно припаркованный транспорт.

Имя Юрия Островского давно стало синонимом белорусской трансплантологии. Наград, конечно, не счесть, среди них и «Минчанин года-2009». Но самой главной из них всегда остается спасенная жизнь.

Юрий Островский, заведующий лабораторией хирургии сердца РНПЦ «Кардиология», «Минчанин года-2009»:

Как раз тогда – в 2009 году – мы сделали первую трансплантацию. В следующем году будет 10 лет. Уже сделали 300 трансплантаций сердца. Очень много делаем совместных разработок с местными научными производствами. Жизнь бурлит.

Юрий Петрович родился не в Минске, но его судьба неразрывно связана с этим городом с тех пор, как поступил в медицинский.

Юрий Островский:

С 1968 года этот город стал мне родным. За последние годы здесь был сделан такой прогресс в плане благоустройства. Я часто бываю за границей, в городах России, Украины. Но Минск – город для жизни, он значительно лучше.

Антон Каленик – один из лучших поваров мира, к многочисленным наградам в 2018 году прибавилась и еще одна – «Минчанин года». Неожиданная по признанию шефа, но от этого еще более ценная, ведь родился и учился Антон сначала, конечно, в Минске.

Антон Каленик, шеф-повар, «Минчанин года-2018»:

Начинал в Минске, в колледже кулинарном. Меня брать туда не хотели. У меня диплом хороший был. Но я все-таки остался. Позже была Италия и Франция, но все же основа заложена и вдохновение черпается именно здесь.



Антон Каленик:

Я помню день, когда вернулся в Беларусь, вышел, сел на лавочку. Сидел долго, так мне было комфортно. Появилось ощущение, что я дома.



