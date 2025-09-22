Новый спортивный объект. В Гродненском политехническом колледже открыли современную многофункциональную площадку. Она предназначена для занятий игровыми видами спорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объект модернизировали в рамках областной инвестпрограммы. Полностью заменили покрытие, установили современное оборудование. Кроме этого, благоустроили прилегающую территорию.

Тимофей Яжевич, учащийся Гродненского государственного политехнического колледжа:

Мы с командой Гродненской области уже заняли первое место на республиканских соревнованиях, которые в прошлом году проходили в Бресте. Вся команда считает, что открытие данного спортивного комплекса очень хорошо повлияет на возможно появление новых кадров, то есть новые спортсмены появятся в этой области.