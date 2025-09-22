Новый спортивный объект. В Гродненском политехническом колледже открыли современную многофункциональную площадку. Она предназначена для занятий игровыми видами спорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый спортивный объект. В Гродненском политехническом колледже открыли современную многофункциональную площадку. Она предназначена для занятий игровыми видами спорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Объект модернизировали в рамках областной инвестпрограммы. Полностью заменили покрытие, установили современное оборудование. Кроме этого, благоустроили прилегающую территорию.
Тимофей Яжевич, учащийся Гродненского государственного политехнического колледжа:
Мы с командой Гродненской области уже заняли первое место на республиканских соревнованиях, которые в прошлом году проходили в Бресте. Вся команда считает, что открытие данного спортивного комплекса очень хорошо повлияет на возможно появление новых кадров, то есть новые спортсмены появятся в этой области.
Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:
Очень важно, чтобы, приходя в колледжи Гродненщины, ребята получали весь набор благ, кроме хороших лабораторий, кроме хороших преподавателей, кроме практических навыков, которые они получали. Чтобы они получали и возможность саморелизовываться, развиваться творчески, развивать свои спортивные навыки, укреплять свое здоровье.
Спорт объединяет, помогает развивать силу, выносливость и командный дух. Новые возможности площадки уже оценили учащиеся.