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В Бразилии прошли массовые акции протеста из-за законопроекта об иммунитете депутатов

22 сентября 2025 07:22
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Бразилию охватили акции протеста из-за скандального законопроекта об иммунитете депутатов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии прошли массовые акции протеста из-за законопроекта об иммунитете депутатов-2

Решение принято конгрессом и предусматривает освобождение законодателей от уголовного преследования. После этого по всей стране начались митинги и марши. К протестующим присоединились видные деятели культуры и ряд политиков. По мнению бразильцев, нововведения защищают коррумпированных чиновников и угрожают демократии.

# Протесты # Бразилия

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