В Бразилии прошли массовые акции протеста из-за законопроекта об иммунитете депутатов

Решение принято конгрессом и предусматривает освобождение законодателей от уголовного преследования. После этого по всей стране начались митинги и марши. К протестующим присоединились видные деятели культуры и ряд политиков. По мнению бразильцев, нововведения защищают коррумпированных чиновников и угрожают демократии.