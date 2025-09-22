В Бразилии прошли массовые акции протеста из-за законопроекта об иммунитете депутатов

Бразилию охватили акции протеста из-за скандального законопроекта об иммунитете депутатов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бразилию охватили акции протеста из-за скандального законопроекта об иммунитете депутатов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение принято конгрессом и предусматривает освобождение законодателей от уголовного преследования. После этого по всей стране начались митинги и марши. К протестующим присоединились видные деятели культуры и ряд политиков. По мнению бразильцев, нововведения защищают коррумпированных чиновников и угрожают демократии.