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«Готовить конфеты мне нравится больше, чем машины». Он пришёл работать на кондитерскую фабрику и теперь ждёт места послаще

10 сентября 2018 17:18
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Новости Беларуси. С победителями конкурса «Минский мастер-2018» познакомили в программе «Большой город».

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Сергей Петрик, оператор линии в производстве пищевой продукции кондитерской фабрики:
Я пробовал учиться в машиностроительном колледже. И готовить конфеты мне нравится больше, чем машины.    

«Готовить конфеты мне нравится больше, чем машины». Он пришёл работать на кондитерскую фабрику и теперь ждёт места послаще -1

Сергей семьёй пока не обзавёлся. Будущий кормилец, а пока ещё студент, готов всё время отдавать карьере. Сегодня парень в родном цеху – даже в свой выходной. «Да, какая там работа?! Хобби!», –  говорит.

Минский мастер изготавливает конфеты.

На кондитерской фабрике работает с самого детства – поманил сладкий аромат. С современным оборудованием ладит лучше остальных. Коллеги перспективному молодому специалисту пророчат повышение.

«Готовить конфеты мне нравится больше, чем машины». Он пришёл работать на кондитерскую фабрику и теперь ждёт места послаще -4

Сергей Петрик:
Готовится к открытию новая линия и там будут работать только квалифицированные специалисты. И я думаю, что переберусь на местечко то.

Там будет уже и послаще, наверное.  

# Работа в Беларуси # общество # Сергей Петрик

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