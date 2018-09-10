«Готовить конфеты мне нравится больше, чем машины». Он пришёл работать на кондитерскую фабрику и теперь ждёт места послаще

Сергей Петрик, оператор линии в производстве пищевой продукции кондитерской фабрики: Я пробовал учиться в машиностроительном колледже. И готовить конфеты мне нравится больше, чем машины.

Сергей семьёй пока не обзавёлся. Будущий кормилец, а пока ещё студент, готов всё время отдавать карьере. Сегодня парень в родном цеху – даже в свой выходной. «Да, какая там работа?! Хобби!», – говорит.

Минский мастер изготавливает конфеты.

На кондитерской фабрике работает с самого детства – поманил сладкий аромат. С современным оборудованием ладит лучше остальных. Коллеги перспективному молодому специалисту пророчат повышение.