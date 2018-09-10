«Готовить конфеты мне нравится больше, чем машины». Он пришёл работать на кондитерскую фабрику и теперь ждёт места послаще

Новости Беларуси. С победителями конкурса «Минский мастер-2018» познакомили в программе «Большой город».
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Сергей Петрик, оператор линии в производстве пищевой продукции кондитерской фабрики:
Я пробовал учиться в машиностроительном колледже. И готовить конфеты мне нравится больше, чем машины.
Сергей семьёй пока не обзавёлся. Будущий кормилец, а пока ещё студент, готов всё время отдавать карьере. Сегодня парень в родном цеху – даже в свой выходной. «Да, какая там работа?! Хобби!», – говорит.
Минский мастер изготавливает конфеты.
На кондитерской фабрике работает с самого детства – поманил сладкий аромат. С современным оборудованием ладит лучше остальных. Коллеги перспективному молодому специалисту пророчат повышение.
Сергей Петрик:
Готовится к открытию новая линия и там будут работать только квалифицированные специалисты. И я думаю, что переберусь на местечко то.
Там будет уже и послаще, наверное.