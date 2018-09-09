Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности

Новости Беларуси. 8 сентября на проспекте Победителей четверка Национального олимпийского комитета с участием Президента победила в лыжероллерной гонке среди команд силовых ведомств и органов госуправления, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Эстафета 4x2,8 км. В квартете с главой государства – олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино, конькобежцы Марина Зуева и Игнат Головатюк. Александр Лукашенко завершал эстафету и финишировал первым. Тему продолжит корреспондент Евгений Горин.

Мастер спорта международного класса по конькобежному спорту Марина Зуева не одна такая, кто в субботу добрался к столичному Дворцу спорта на роликах. Такого спортивного Дня рождения у Минска еще не было! Эстафеты на роликах и лыжероллерах.

Надежда Скардино, чемпионка Олимпийских игр-2018 (биатлон):

Волнуюсь как перед Олимпийскими играми? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А ты думала как?

Кто не поленился прийти пораньше, имел возможность увидеть, как перед эстафетой разминаются глава государства и олимпийская чемпионка Надежда Скардино. «Очень приятно и мне честь бежать здесь». Скардино и Зуева приняли участие в лыжероллерной эстафете в Минске

Вообще, проспект Победителей как никакой другой располагает к духу соревнований. Но чтобы победить, надо приложить немало усилий, стараться изо всех сил. Быть сильнейшим. Так что такие эстафеты еще и хорошая возможность увидеть волю к победе и спортивную форму заодно. В здоровом теле – здоровый дух.

Детали рассказывают многое. Например, глава государства ехал без защитных щитков. Каждый сам для себя решал, надевать их или нет.

Понятно, что уверенные в собственных силах и твердо стоящие на ногах предпочли не сковывать движения, чтобы иметь преимущество в борьбе.

Трасса 2800 метров – от Дворца спорта до Гвардейской и обратно. Первыми стартовали студенты и любители.

Среди них был младший сын Президента Николай Лукашенко. Он очень уверенно и быстро прошел трассу.

Пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт также присоединилась к эстафете. Бежали все: и спортсмены, и чиновники, и служащие.

У кого-то получилось хорошо, у кого-то не очень. Но ведь это не Олимпиада. Здесь все-таки важно именно искреннее участие, а не победа.

Самой захватывающей стала эстафета министерств и ведомств. Александр Лукашенко был в команде Национального олимпийского комитета.

Здесь же были конькобежцы Марина Зуева и Игнат Головатюк и всем известная Надежда Скардино. Скорость, опыт, техничность и невероятная грация не оставили соперникам никаких шансов.

Сильные команды были и у Министерства спорта и Комитета госбезопасности. Последние две боролись за второе место.

В итоге оно досталось спортивному министерству, потому что по правилам финишируют руководители. Команда КГБ это условия не соблюла.

Хорошее настроение было и у победителей, и у тех, кто не попал на пьедестал. А самое главное – у зрителей.

Мне очень понравилось. Мне бы тоже хотелось так научиться кататься.

Радуемся празднику нашего города.

Настроение отличное, атмосфера тоже супер. Вы сами видите, сколько людей собралось. Здорово! Побольше бы таких праздников.

Евгений Горин, корреспондент:

Езда на роликах или лыжероллерах также полезна, как велосипед или бег трусцой. Во время тренировки сердце начинает биться в интервале 135-160 ударов в минуту – идеальные условия для сжигания жира. Так без особого напряжения в минуту сгорает около 6 килокалорий.