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«Она всегда выглядит непринужденно шикарной». Меган Маркл признали самой стильной женщиной: 10 фото

10 сентября 2018 11:07
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Новости США. Журнал People назвал Меган Маркл самой стильной женщиной 2018 года. Ранее члены королевской семьи никогда не попадали в подобные списки глянцевых журналов. 

Как сообщает Reuters, 37-летняя Маркл, ставшая герцогиней Сассекской в мае, возглавила ежегодный топ стильных людей. Меган опередила голливудских актрис Кейт Бланшетт и Сандру Буллок, а также адвоката по правам человека Амаль Клуни и звезду реалити-шоу Ким Кардашьян.

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 «Мы никогда не включали в список членов королевской семьи или кого-либо, не причастных к Голливуду. Но когда мы говорим о стиле и 2018, мы не можем не упомянуть Меган Маркл», – сказала агентству Reuters директор по вопросам стиля и красоты журнала Андреа Лавинталь.

«Она всегда выглядит непринужденно шикарной». Меган Маркл признали самой стильной женщиной: 10 фото-1

Андреа Лавинталь:
Ее стиль действительно был в центре внимания в этом году, поэтому мы решили не только поместить ее в список, но и назвать лучшей.

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Американская актриса Меган Маркл, бывшая звезда сериала «Форс-мажоры», стала все чаще появляться на страницах газет и журналов после ее помолвки с принцем Гарри в ноябре 2017 года. Трансляцию их свадьбы смотрели миллионы людей по всему миру.

Маркл заслужила похвалу стилистов, комбинируя одежду из масс-маркета с дизайнерскими нарядами, нарушая традиционный дресс-код королевской семьи и демонстрируя свои открытые ноги и руки. Также высоко оценили свадебную прическу Меган.

«Она всегда выглядит непринужденно шикарной». Меган Маркл признали самой стильной женщиной: 10 фото-4

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Андреа Лавинталь:
Не важно, надеты ли на ней рубашка и рваные джинсы или свадебное платье и тиара от кутюр, она всегда выглядит непринужденно шикарной. В ней есть то, что позволяет ей выглядеть безукоризненно, но и не слишком идеально.

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Журнал People также отметил Кейт Бланшетт за смелые, но безупречные дизайнерские решения, Клуни за «свой собственный смелый и гламурный стиль» и Буллок, которая, по словам журнала, «никогда не выглядела сногсшибательнее, чем сейчас».

Ким Кардашьян, которая смешивает повседневную одежду из модной линии ее супруга Канье Уэста с гламуром, была удостоена награды Совета модельеров США  за социальное влияние. «В этом году она отлично выглядела. Она действительно придерживается своей эстетики и определенно делает то, что хочет».

# Королевская семья # калейдоскоп # Меган Маркл

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