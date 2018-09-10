«Она всегда выглядит непринужденно шикарной». Меган Маркл признали самой стильной женщиной: 10 фото

Новости США. Журнал People назвал Меган Маркл самой стильной женщиной 2018 года. Ранее члены королевской семьи никогда не попадали в подобные списки глянцевых журналов. Как сообщает Reuters, 37-летняя Маркл, ставшая герцогиней Сассекской в мае, возглавила ежегодный топ стильных людей. Меган опередила голливудских актрис Кейт Бланшетт и Сандру Буллок, а также адвоката по правам человека Амаль Клуни и звезду реалити-шоу Ким Кардашьян. Как хорошо получаться на фото: секреты Меган Маркл «Мы никогда не включали в список членов королевской семьи или кого-либо, не причастных к Голливуду. Но когда мы говорим о стиле и 2018, мы не можем не упомянуть Меган Маркл», – сказала агентству Reuters директор по вопросам стиля и красоты журнала Андреа Лавинталь.

Андреа Лавинталь:

Ее стиль действительно был в центре внимания в этом году, поэтому мы решили не только поместить ее в список, но и назвать лучшей. Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Плачущая мама и смех в часовне. Как это было Американская актриса Меган Маркл, бывшая звезда сериала «Форс-мажоры», стала все чаще появляться на страницах газет и журналов после ее помолвки с принцем Гарри в ноябре 2017 года. Трансляцию их свадьбы смотрели миллионы людей по всему миру. Маркл заслужила похвалу стилистов, комбинируя одежду из масс-маркета с дизайнерскими нарядами, нарушая традиционный дресс-код королевской семьи и демонстрируя свои открытые ноги и руки. Также высоко оценили свадебную прическу Меган.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal