Масштабно и ярко: как в Минске прошел спортивный полумарафон?

Новости Беларуси. Празднично и спортивно. Минск продолжает широко отмечать свой 951-ый День рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 сентября с самого утра в столице стартовал Минский полумарафон. Первыми на спортивную дистанцию около Дворца спорта вышли участники основного забега – на 21 километр.

Первым прибежал атлет из Эфиопии. Результат африканского бегуна – один час две минуты. Следом за ним – с разницей в одну секунду – на финише оказался кениец. Чуть позже низкий стар приняли и участники двух других групп полумарафона – с дистанцией на десять и пять с половиной километров. Среди них – впервые в боевой экипировке, весом около 20 килограммов, бежали спасатели из Беларуси и Украины.

Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального РОЧС Минска:

Бежали 10,5 километров. Время – 53 минуты. Вес порядка 17 килограмм, во время бега одежда намокает, вес добавляется. Думаю, килограм 25 точно набрал.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Когда мы начинали 4 года назад организовывать, мы предполагали, что будет много желающих, но не думали, что будет настолько много. Приятно, что не только минчане, но и гости столицы решили разделить с нами радость этого праздника.