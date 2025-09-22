В атмосфере дружбы и единения. Госпогранкомитет отметил День народного единства масштабным культурно-спортивным праздником. В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель ГПК Константин Молостов, сотрудники и военнослужащие органов пограничной службы, а также их семьи. Почетным гостем стала олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Юлия Нестеренко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– Самое сложное – это эстафета. Мы сейчас ее проходили. Много интересных препятствий проходили. Может быть, это в первый раз, для нас было ново. Но в целом, мы с ней справились.

– Развлечение для всей семьи. Очень здорово, что организовывают такой семейный праздник. Семейный рабочий праздник, потому что это сплочает и семью, и коллектив, приучает к здоровомсу образу жизни. Очень здорово, что проводят такие совместные соревнования, когда можно провести выходные вместе с семьей.