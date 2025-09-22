Госпогранкомитет отметил День народного единства масштабным культурно-спортивным праздником
В атмосфере дружбы и единения. Госпогранкомитет отметил День народного единства масштабным культурно-спортивным праздником. В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель ГПК Константин Молостов, сотрудники и военнослужащие органов пограничной службы, а также их семьи. Почетным гостем стала олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Юлия Нестеренко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Площадкой для мероприятия выбрали Республиканский центр олимпийского резерва по легкой атлетике. На старт вышли восемь команд. Участники боролись за победу в различных эстафетах, интеллектуальных играх, заплыве на байдарке, стрельбе из лука.
– Самое сложное – это эстафета. Мы сейчас ее проходили. Много интересных препятствий проходили. Может быть, это в первый раз, для нас было ново. Но в целом, мы с ней справились.
– Развлечение для всей семьи. Очень здорово, что организовывают такой семейный праздник. Семейный рабочий праздник, потому что это сплочает и семью, и коллектив, приучает к здоровомсу образу жизни. Очень здорово, что проводят такие совместные соревнования, когда можно провести выходные вместе с семьей.
Александр Ким, начальник управления подготовки Госпогранкомитета Беларуси:
Безусловно, такие мероприятия укрепляют пограничное воинство, семейные ценности и, конечно, здоровье. И служат примером для молодежи.
Первое место занял коллектив Института пограничной службы, второе – группа связи и обеспечения, на третью ступень пьедестала поднялись представители отряда пограничного контроля «Минск».