«Я крайне довольна своим самочувствием и ощущениями». Минский полумарафон-2018 в 25 фотографиях участников

Новости Беларуси. 9 сентября в Минске прошёл марафон, участниками которого стали примерно 35 тысяч человек. Бежать можно было на 21,1 км, на 10,55 км и на 5,5 км. Для этого нужно было предварительно зарегистрироваться. После забега счастливые марафонцы хвастаются своими достижениями в соцсетях. «Мой первый марафон! Марафончик, я бы даже сказала. Очень классно поучаствовать в таком масштабном событии!»,

Фото: instagram.com/_olga_kononovich_

«Минский полумарафон 2018 – 1.47.00! Организация на высоте! Спасибо всем, кто участвовал в организации этого праздника!»,

Фото: instagram.com/ivan_begansky

«Спасибо, Минск»,

Фото: instagram.com/tkachonaksiarhei

«4 месяца назад я поставил себе цель и выполнил её. Это было очень давно, 15 килограммов назад и абсолютно в другой жизни. Парень из стали»,

Фото: instagram.com/alesha_games

«Отличное окончание этого бегового сезона – 10км Минского полумарафона»,

Фото: instagram.com/kasya_stepanova

«Мой второй марафон и мои первые 10,55 км. К слову, пробежала, я считаю, на отлично 01:05:42, для той, которая терпеть не могла бег. В этот раз, я учла недочёты с первого марафона, и я крайне довольна своим самочувствием и ощущениями! Слушать тренера: кайфануть! Что я и сделала! Конечно, погода сыграла огромную роль, лучшей атмосферы и не придумаешь! Эмоции не сравнить ни с чем. Стоять на старте, пробегать под падающее конфети, преодолевать дистанцию с многими позитивными людьми – такие ощущения сложно даже представить! Эти невероятные заряд и гордость за себя и за всех, кто рядом! P.S. Бежали ребята, жених и невеста, а у них сегодня свадьба. Молодцы!»,

Фото: instagram.com/ola.tis

«Полумарафон 9.09.2018. Дистанция 10,55км. Результат 55,07мин. В первый раз, как в первый класс. Это был мой первый полумарафон. Решение было спонтанное, поэтому выбрал среднюю дистанцию. Получилось довольно-таки неплохо. Адреналин зашкаливал, организация огонь, спасибо Минскому полумарафону. Не хватило, наверное, только музыки, поэтому лучше бежать со своей. Но музыканты на Площади Победы – молодцы, прям задали темп»,

Фото: instagram.com/sergej_drozdovich

«Пробежал, конечно, лучше, чем в прошлом году, но хотелось, конечно же, ещё лучше»,

Фото: nstagram.com/yura.holub

«Марафон покорён. 10 км за 54 минуты»,

Фото: instagram.com/minich_yuliya

«Мой первый полумарафон 5.5 км»,

Фото: instagram.com/gmalyshau

«С Вами случались неловкие моменты? Со мной – да! Например, сегодня. Я собиралась принять участие в забеге Минский полумарафон – 2018 на дистанции 5,5 км. И пропустила информацию о том, что я должна бежать в 12.00 мск. Вроде в прошлые разы мы начинали одновременно. Я поняла это, когда увидела отметку дистанции 7 км. Ну что ж тут поделаешь, пришлось бежать дальше. Единственное чего я боялась, что это дистанция будет на 21, но появился заветный значок – поворот на 10,5, а остальные на 21 км побежали дальше, и я завернула на 10,5 км. И вот я финишировала и огромная благодарность организаторам – они дали мне медаль на 10,5 км. Честно, было очень неловко! Но потом мне вспомнился один момент после забега 2016 года: я дала себе обещание пробежать 10 км в следующий раз, но я струсила и зарегистрировалась снова на 5. Но вселенная меня услышала тогда и сделала так, что я пробежала всё-таки 10 км. За что я ей очень благодарна. И я успокоилась. Значит так надо! Мораль сей истории такова: ты можешь больше, чем задумал! Благодарю этот случай за осознания. P.S. Может на 21 км заявить? Хотя нет, не стоит»,

Фото: instagram.com/nika.slutskaya

«С праздником, Минск»,

Фото: instagram.com/frolenkov__a.a

«Мы это сделали»,

Фото: instagram.com/anastasia.lobudeva

«Бег вместе»,

Фото: instagram.com/evgeniizhogal

«Результат 10,55 км, время – 49:06»,

Фото: instagram.com/vianskevich

«Вот такой бегун. Мои 10.55 без малого за час. Результатом довольна, но есть ещё к чему стремиться. Спасибо Минскому полумарафону за праздничную атмосферу и красивые медальки»,

Фото: instagram.com/danilenkoinessa

«3 года, свыше 500 км пробега, 2 травмы и вот оно – мгновение счастья, когда, ни смотря на отравление меньше чем за неделю, и прочие проделки судьбы я всё же сделал это. Минский полумарафон-2018, вы сделали для меня один из лучших дней за последние пять лет. Спасибо всем, кто поддерживал меня и словом, и советом, и своим примером, без вас этого никогда бы не случилось. Отдельное спасибо Минскому полумарафону за заботу и мотивацию, эта медаль принадлежит и тебе. Сентиментальной строкой хочу сказать спасибо моему дедушке. Тебя уже нет с нами, но я знаю, ты бы мной гордился и где-то там улыбаешься сейчас. P.s. Вильнюс, ты – следующий»,

Фото: instagram.com/serg_kononenko

«Куда хочу – туда лечу! Кайф во всём, малые! Минский полумарафон-2018 – 01:29:19»,

Фото: instagram.com/78__kg

«Мои первые 10 км! Спасибо, кто мотивировал и был рядом, за поддержку и компанию! Ребята вы Чудо»,

Фото: instagram.com/ysava8880

«Минский полумарафон 09.09.2018. Дистанция 10.55 км. Это событие я запомню на долго! В общем и целом, люди были заряжены, настроены, и готовы рвать победу! Это здорово никто не хотел никому уступать, когда бежал, думал, главное пробежать, но всё-таки каратисты не должны выбирать лёгкий путь! В кимоно (доги) я был на этой дистанции один, кажется. Многие незнакомые ребята подходили и здоровались, и говорили, что занимаются карате! Киокушинкай карате и вправду как семья, прямо почувствовал их поддержку. На дистанции очень помогала поддержка ребят, прям не хотелось сдаваться и появлялись силы. Также под конец марафона, когда оставалось метров 500, подбегала девушка и брала интервью. В кимоно бежать не самый удобный вариант, но очень заметный! И напоследок, ребят, боритесь за свою мечту всеми силами. Не сдавайся, как бы трудно ни было, а трудно будет! Но трудяги за счёт дисциплины всегда становятся мастерами ОС!»,

Фото: artembelyaev_

«Отличный спортивный праздник – Минский полумарафон-2018. Энэка, завтра приносим свои медали для коллективного фото, раз уж всё растерялись на радостях»,

Фото: instagram.com/nataliaradishevskaya

«Папа – ЧЕМПИОН!».

Фото: instagram.com/ad.rian250

И, конечно, нельзя забывать про тех, кто ждал спортсменов у финиша или наблюдал за ними в окно. «Ждём на финише»,

Фото: instagram.com/verachurko

«У нас под окнами с утра играет военный оркестр, и бегают марафонцы. Проспект перекрыт».

Фото: instagram.com/natalyabelolipetskaya