Трамп готов встретиться с демократами и предотвратить остановку работы правительства

Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидерами демократических сил Конгресса страны, чтобы обсудить меры, которые могут предотвратить остановку работы правительства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил глава Белого дома, он хотел бы встретиться с конгрессменами, однако считает эти контакты просто бессмысленными. Напомним, политики обвиняют республиканцев в нежелании «вести двухпартийные консультации». Шатдауны в США не редкость. За последние десятилетия правительство приостанавливало работу более 20 раз.