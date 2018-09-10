После реконструкции аэропорта, в Бресте ожидают приход лоукостов

Новости Беларуси. В Брестском аэропорту заканчивают реконструкция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Надеемся, что турист полетит». Обновлённый Брестский аэропорт готовится принимать пассажиров

Первая за 30 лет реконструкция открывает новые горизонты и для туристических компаний.

Иван Данилькевич, заместитель директора туристической компании:

Если заинтересуются лоукосты те же, думаю, что перспектива в этом тоже большая. Тем более, что туристический потенциал Бреста и области позволяет приземляться здесь таким самолетам, я думаю, что не за горами тот день, когда в городе будет много туристов.

Помимо проделанной большой работы по ремонту покрытия в аэропорту также заменят светосигнальное оборудование.