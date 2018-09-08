«Будто боги ходим по воде». В День города Минска участники заплывов на байдарках и каноэ рассказали о своём виде спорта
Новости Беларуси. В День города праздничные гуляния развернулись на 20 площадках города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минчане и гости столицы уже смогли увидеть заплывы на байдарках и каноэ, наблюдали за соревнованиями на звание лучшего пожарного.
Яна Шипко, СТВ:
На сцене у ратуши в режиме нон-стоп выступают артисты, музыканты.
И если культурное сердце Минска бьется в Верхнем города, то спортивное однозначно чуть ниже, на набережной Свислочи. Там продолжаются соревнования на байдарках и каноэ. Участники мероприятия расскажут, что же такое Dragon boat, который продемонстрировали час назад.
Это относительно новый, молодой вид спорта, очень динамичный, очень доступный. Чем интересен данный вид гребли – будто боги ходим по воде.
Каждый из нас имеет разряд по гребле на байдарках, каноэ, что, в принципе, не сильно отличается от гребли в лодках-«драконах».
Также около Дворца спорта проходят соревнования по силовому экстриму.
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