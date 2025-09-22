Белорусско-Вьетнамский бизнес-форум пройдёт 22 сентября в Минске

Новые пути экономического сотрудничества намечают Минск и Хошимин. Белорусско-Вьетнамский бизнес-форум и двусторонние переговоры с деловыми кругами пройдут сегодня, 22 сентября, в нашей столице, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе делегации Вьетнама – представители предприятий, заинтересованных в установлении и развитии партнерства по многим направлениям. Среди них – содействие торговле и оказание телекоммуникационных услуг, поставки сельхозпродукции, напитков и продуктов питания, промышленного оборудования, кабельной продукции, автозапчастей, лекарственных товаров, деревянных изделий и мебели.

Прочную основу для развития торгово-экономических отношений создает доверительный диалог на высшем и высоком уровне. В мае состоялся визит Генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама в Беларусь, прошла бизнес-встреча по развитию внешнеэкономических связей, инвестиций, торговли и туризма. Тогда достигнуты договоренности о расширении делового сотрудничества, обмене делегациями и развитии прямых контактов.