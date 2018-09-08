Команда НОК с участием Президента Беларуси победила в лыжероллерной гонке, приуроченной ко Дню города

Новости Беларуси. 8 сентября программа празднования Дня города Минска насыщена спортивными мероприятиями. Только на проспекте Победителей сегодня развернулись с десяток спортивных площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 8 сентября программа празднования Дня города Минска насыщена спортивными мероприятиями. Только на проспекте Победителей сегодня развернулись с десяток спортивных площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первыми стартовали участники лыжероллерной эстафеты. На трассу в составе команды олимпийского комитета вышел и Президент Беларуси.
В команде НОК вместе с главой государства – биатлонистка Надежда Скардино, конькобежцы Марина Зуева и Игнат Головатюк. Александр Лукашенко завершал эстафету и финишировал первым.
Второе место заняла команда Комитета госбезопасности. Бронзовым призером стал квартет из Министерства спорта и туризма.
Глава государства пообщался со спортсменами национальной сборной по конькобежному спорту Мариной Зуевой и Игнатом Головатюком.
«Очень приятно и мне честь бежать здесь». Скардино и Зуева приняли участие в лыжероллерной эстафете в Минске