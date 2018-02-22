Владимир Ковалёнок: «Я обычный человек. Нельзя из нас делать каких-то необычных людей»

Новости Беларуси. Ждут на малой Родине. В деревне Белое Крупского района 3 марта с почетом вспомнят своего знаменитого земляка – Владимира Коваленка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Ждут на малой Родине. В деревне Белое Крупского района 3 марта с почетом вспомнят своего знаменитого земляка – Владимира Коваленка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Дважды Герою Советского Союза исполнится 76 лет. Здесь – стоит его родной дом. Неизменными остались и пути, которые вывели будущего космонавта в мир.
Владимир Коваленок, космонавт, дважды Герой Советского Союза, президент Федерации космонавтики России:
Я обычный человек. Нельзя из нас делать каких-то необычных людей. Даже у нас дети, помню, сочиняли стихи: «Летит, летит ракета вокруг земного света, а в ней сидит Гагарин – простой советский парень».