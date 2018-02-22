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Владимир Ковалёнок: «Я обычный человек. Нельзя из нас делать каких-то необычных людей»

22 февраля 2018 14:21
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Новости Беларуси. Ждут на малой Родине. В деревне Белое Крупского района 3 марта с почетом вспомнят своего знаменитого земляка – Владимира Коваленка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Владимир Ковалёнок: «Я обычный человек. Нельзя из нас делать каких-то необычных людей» -1

Дважды Герою Советского Союза исполнится 76 лет. Здесь – стоит его родной дом. Неизменными остались и пути, которые вывели будущего космонавта в мир.

Владимир Ковалёнок: «Я обычный человек. Нельзя из нас делать каких-то необычных людей» -3

Владимир Коваленок, космонавт, дважды Герой Советского Союза, президент Федерации космонавтики России:
Я обычный человек. Нельзя из нас делать каких-то необычных людей. Даже у нас дети, помню, сочиняли стихи: «Летит, летит ракета вокруг земного света, а в ней сидит Гагарин – простой советский парень».

Владимир Ковалёнок: «Я обычный человек. Нельзя из нас делать каких-то необычных людей» -5

Владимир Ковалёнок: «Я обычный человек. Нельзя из нас делать каких-то необычных людей» -7

Владимир Ковалёнок: «Я обычный человек. Нельзя из нас делать каких-то необычных людей» -9

Владимир Ковалёнок: «Я обычный человек. Нельзя из нас делать каких-то необычных людей» -11

Владимир Ковалёнок: «Я обычный человек. Нельзя из нас делать каких-то необычных людей» -13

# общество # Белорусские космонавты # Владимир Ковалёнок # Фотофакт

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