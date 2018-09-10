«Я специально из Китая приехал»: организаторы Минского полумарафона показали атмосферу забега в серии роликов

Новости Беларуси. 9 сентября в Минске состоялся полумарафон, участниками которого стали около 35 тысяч человек. Как сообщает председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики Вадим Девятовский, в забеге приняли участие 53 страны, что стало рекордом. Были представители Кении, Эфиопии, Анголы, Коста-Рики, Австралии, Китая. К слову, китайцы были настроены весьма позитивно. «Здравствуйте! Я специально из Китая приехал, чтобы участвовать в полумарафоне!», – с улыбкой рассказал мужчина.

Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/vadim_devyatovskiy

В этом году бежали белорусы из 198 населённых пунктов, а в прошлом году – из 150. Также Минский полумарафон посетили россияне из 89 городов. К слову, почти половина из приехавших испытать себя 1300 иностранцев была россиянами. Подготовка к забегу длилась для всех по-разному. Кто-то регулярно занимается спортом, а кому-то захотелось проявить себя на полумарафоне, ради чего им пришлось напрячь волю и начать тренироваться. Зато после финиша счастливые победители массово делились фотографиями в соцсетях. «Я крайне довольна своим самочувствием и ощущениями». Минский полумарафон-2018 в 25 фотографиях участников Конечно же, не остались в стороне и именитые спортсмены. В середине августа мастер-класс для белорусов провела чемпионка Европы по летним видам спорта Ольга Мазурёнок, а в конце того же месяца – четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

Тяжелее всех в забеге, пожалуй, пришлось спасателям. Сотрудники МЧС бежали в примерно 20-килограммовой экипировке.

Минский полумарафон привлёк внимание и Мисс Беларусь-2018 – Марии Василевич. «Потрясающая атмосфера, очень положительные эмоции. Столько людей с хорошим настроением! Поэтому здесь столько позитива и энергии, что мы пробежим эти 5,5 км, по-моему, за минут десять», – поделилась впечатлениями перед стартом девушка.

Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/minskhalfmarathon.by

Около часа назад на страничке Минского полумарафона-2018 появилось полуминутное видео с кратким обзором этого весёлого мероприятия. В кадр попали черлидеры, бегуны, люди на ходулях в яркой одежде, а также и люди в костюмах белых медведей.

Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/minskhalfmarathon.by