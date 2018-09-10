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«Я специально из Китая приехал»: организаторы Минского полумарафона показали атмосферу забега в серии роликов

10 сентября 2018 11:31
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Новости Беларуси. 9 сентября в Минске состоялся полумарафон, участниками которого стали около 35 тысяч человек.  

Как сообщает председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики Вадим Девятовский, в забеге приняли участие 53 страны, что стало рекордом. Были представители Кении, Эфиопии, Анголы, Коста-Рики, Австралии, Китая. К слову, китайцы были настроены весьма позитивно.  

«Здравствуйте! Я специально из Китая приехал, чтобы участвовать в полумарафоне!», – с улыбкой рассказал мужчина.  

«Я специально из Китая приехал»: организаторы Минского полумарафона показали атмосферу забега в серии роликов-1

Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/vadim_devyatovskiy  

В этом году бежали белорусы из 198 населённых пунктов, а в прошлом году – из 150. Также Минский полумарафон посетили россияне из 89 городов. К слову, почти половина из приехавших испытать себя 1300 иностранцев была россиянами.  

Подготовка к забегу длилась для всех по-разному. Кто-то регулярно занимается спортом, а кому-то захотелось проявить себя на полумарафоне, ради чего им пришлось напрячь волю и начать тренироваться. Зато после финиша счастливые победители массово делились фотографиями в соцсетях.  

«Я крайне довольна своим самочувствием и ощущениями». Минский полумарафон-2018 в 25 фотографиях участников  

Конечно же, не остались в стороне и именитые спортсмены. В середине августа мастер-класс для белорусов провела чемпионка Европы по летним видам спорта Ольга Мазурёнок, а в конце того же месяца – четырёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.  

«Я специально из Китая приехал»: организаторы Минского полумарафона показали атмосферу забега в серии роликов-4

Тяжелее всех в забеге, пожалуй, пришлось спасателям. Сотрудники МЧС бежали в примерно 20-килограммовой экипировке.  

«Я специально из Китая приехал»: организаторы Минского полумарафона показали атмосферу забега в серии роликов-7

Минский полумарафон привлёк внимание и Мисс Беларусь-2018 – Марии Василевич.  

«Потрясающая атмосфера, очень положительные эмоции. Столько людей с хорошим настроением! Поэтому здесь столько позитива и энергии, что мы пробежим эти 5,5 км, по-моему, за минут десять», – поделилась впечатлениями перед стартом девушка.  

«Я специально из Китая приехал»: организаторы Минского полумарафона показали атмосферу забега в серии роликов-10

Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/minskhalfmarathon.by  

Около часа назад на страничке Минского полумарафона-2018 появилось полуминутное видео с кратким обзором этого весёлого мероприятия. В кадр попали черлидеры, бегуны, люди на ходулях в яркой одежде, а также и люди в костюмах белых медведей.  

«Я специально из Китая приехал»: организаторы Минского полумарафона показали атмосферу забега в серии роликов-13

Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/minskhalfmarathon.by  

Мероприятие получилось масштабным и множество участников или просто наблюдателей порадовались событию.  

«Очень круто, это однозначно новый уровень организации!»,  

«Нереально!»,  

«Ооо. Я засветился на старте»,  

«Это было супер-супер круто!».  

Прошедшие выходные в Беларуси были очень насыщенными и отметились не только полумарафоном.  

О том, как праздновался 951 день рождения Минска, можно узнать здесь.  

# Минский полумарафон # калейдоскоп # Вадим Девятовский # Мария Василевич

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