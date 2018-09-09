Спортивно и под музыку задули 951 свечу в честь любимого города: как Минск праздновал день рождения? Большой репортаж СТВ

Новости Беларуси. Столица, родной город, отмечает 951 день рождения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Какой он, наш город? Ответ на этот вопрос проще всего найти на празднике, который каждую вторую субботу сентября отмечает столица. «Мінск старажытны» – тактические бугурты и маневры, пеший и конный рыцарские турниры, штурм замка, театрализованные массовые сражения. Все это на одноимённом фестивале.

«Минск – город красоты» – модные показы, танцевальные и театральные шоу, музыкальные выступления радовали глаз и слух в Верхнем городе. Минск – город талантливых и успешных людей. 13-ть человек удостоены звания «Минчанин года» – к этой теме мы еще вернемся. Еще 40 стали победителями конкурса «Минский мастер». Лыжероллерная гонка с участием Александра Лукашенко: рассказываем все подробности А еще наш город спортивный – в субботу у проспекта Победителей прошел масштабный праздник с участием главы государств, сегодня состоялся Минский полумарафон (отзывы и фотографии участников можно посмотреть здесь). Масштабно и ярко: как в Минске прошел спортивный полумарафон? Ну и, конечно, Минск – культурный. «Вераснёвая ноч у Мастацкім», День культуры Италии (подробнее здесь), несколько концертных площадок на любой вкус. Подробнее о том, как столица праздновала свой день, в материале Евгения Пустового.

Минск зажег. Этот термин молодежного сленга лучше всего определяет праздничное настроение древнего города. Еще и потому, что день рождения родного мегополиса напоминал День молодежи. Молодыми себя чувствовали даже завсегдатаи посиделок на лавочках.

Жители Минска:

Город с каждым годом красивее и чище. Я желаю нашему городу большой удачи. Пусть сегодня все отдохнут. Так весело. Повсюду звучит музыка, гуляет народ.

Праздничное утро большого города напоминало общегородской стадион, а жители и гости Дня города – большую спортивную команду. У Дворца спорта выступали каратисты, волейболисты давали мастер-классы. Чтобы успеть всюду, надо было найти попутный ветер как на большой парусной регате.

Те, кто не хотел плыть по течению беззаботной эйфории, пришли в ЗАГС. День города для 9-ти пар минчан стал еще и днем их свадьбы. А настоящие рыцари поколения гаджетов смогли померить свою богатырскую силу.

После такой-то разминки можно было и побаловать себя и сладостями, и другими видами отдыха в праздничном меню Дня города. Организаторы приготовили в том числе пищу для интеллекта и показали, чем питаются космонавты.

На вкус в Ботаническом саду можно было попробовать не только профессию космонавта, но еще и археолога.

Мария Ткачева, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:

Целая форма дает максимум информации про посуду, которую использовал древний человек.

Тест-пилота электромобиля и оператора 3D-принтера.

Андрей Иванец, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:

Наше общество готово воспринимать науку, готово воспринимать инновации, готово отдавать детей с самого раннего возраста в различного рода образовательные проекты.

И даже прорицателям можно было предсказать будущее на полвека вперед. А вот уже о настоящем космосе молодые минчане могли поинтересоваться у белоруса – космонавта Олега Новицкого. Космические пейзажи Беларуси авторства Олега Новицкого и Сергея Плыткевича разместили на заборе парка Челюскинцев

В Минске работало 20 праздничных площадок в каждом микрорайоне и основная – в историческом центре – Верхнем городе. Эта локация веселья хорошо известна туристам.

Зная, что в эти дни все дороги ведут не только в Рим, но и Минск, в нашем городе организовали День дружбы Беларуси и Италии. Тут звучали высокие ноты празднирчных аккордов. Дегустация пиццы и мороженого, выступление известных артистов: сотни зрителей собрал праздник дружбы Беларуси и Италии в Верхнем городе

Бегать по минским проспектам в День города можно не только в поисках фут-кортов и песенно-танцевальных площадок, но и просто бежать.

Минский полумарафон впервые за свою историю собрал 35 тысяч участников. Это население среднего райцентра. Причем сбежались к нам более 1000 легкоатлетов из полсотни стран мира: от Японии да Австралии. «Я крайне довольна своим самочувствием и ощущениями». Минский полумарафон-2018 в 25 фотографиях участников

Маршрут полумарафона прошел по центру города. Кто-то прошел свою дистанцию, кто-то пробежал. Но за волю к победе все были отмечены эксклюзивными медалями, а призовой фонд составил 50 тысяч долларов. Но главное ведь то, что День города Минск отметил не застольем, а энергично – и это в свои-то 950 с хвостиком.