Автопилот по управлению сельскохозяйственной техникой покажут на выставке «ИННОПРОМ. Беларусь»

Инновации – в практику. Автопилот по управлению крупногабаритной сельскохозяйственной техникой покажут на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь». Посетители смогут порулить трактором или комбайном. Эта разработка освободит механизатора от ручного управления и позволит онлайн рассчитать площадь выполненных работ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в разделе научно-технических новинок на выставке будет представлено около 70 экспозиций в виде натурных образцов, макетов и презентаций. Учреждения Минобразования и резиденты технопарков представят достижения в области производственных и цифровых технологий, новых материалов и услуг для промышленности. Кроме выставочных стендов запланирована большая деловая программа.

Татьяна Столярова, заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

Мы также планируем в рамках «ИННОПРОМА» и с учетом того, что Республика Беларусь в этом году председательствует в органах ЕАЭС, организовать круглый стол по вопросам развития научно-технической деятельности в рамках ЕАЭС. По имеющимся на сегодняшний момент заявкам, мы видим, что у нас предполагаются интересные лекторы, выступающие. Поэтому дискуссии, думаю, будут очень интересные по тематике, которую мы сегодня видим.

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» откроется ровно через неделю. На полях форума будет подписана дорожная карта по развитию научно-технологического сотрудничества Беларуси и Тюменской области. Документ позволит не только обмениваться опытом, но и проводить совместные исследования.