«Нелюбовь» Андрея Звягинцева и другие номинанты на «Золотой глобус-2018»

В Лос-Анджелесе назвали номинантов 75-ой премии «Золотой глобус». Среди них «Дюнкерк», «Зови меня своим именем», «Я, Тоня», «Леди Птица».

Лидером по количеству номинаций стали трагикомедия Мартина МакДона «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», драма Стивена Спилберга «Секретное досье» и сказка для взрослых от Гильермо дель Торо «Форма воды».