«Нелюбовь» Андрея Звягинцева и другие номинанты на «Золотой глобус-2018»
В Лос-Анджелесе назвали номинантов 75-ой премии «Золотой глобус». Среди них «Дюнкерк», «Зови меня своим именем», «Я, Тоня», «Леди Птица».
Лидером по количеству номинаций стали трагикомедия Мартина МакДона «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», драма Стивена Спилберга «Секретное досье» и сказка для взрослых от Гильермо дель Торо «Форма воды».
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Фото: imdb.com
В телевизионном сегменте лидирует мини-сериал «Большая маленькая ложь».
Среди приятных сюрпризов – выдвижение на соискание премии фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь».
«Нелюбовь». Фото: kinopoisk.ru
Список номинантов во всех категориях выглядит следующим образом:
Лучший фильм (драма):
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
«Дюнкерк»
«Секретное досье»
«Форма воды»
«Зови меня своим именем»
«Секретное досье». Фото: imdb.com
Лучший фильм (комедия или мюзикл):
«Горе-творец»
«Величайший шоумен»
«Леди Птица»
«Прочь»
«Я, Тоня»
Лучший актер (драма):
Тимоти Шаламэ – «Зови меня своим именем»
Гари Олдман – «Темные времена»
Дензел Вашингтон – «Ромэн Израэль»
Том Хэнкс – «Секретное досье»
Дэниэл Дэй-Льюис – «Призрачная нить»
«Зови меня своим именем». Фото: imdb.com
Лучшая актриса (драма):
Фрэнсис МакДорманд – «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Мерил Стрип – «Секретное досье»
Салли Хокинс – «Форма воды»
Джессика Честейн – «Игра Молли»
Мишель Уильямс – «Все деньги мира»
Лучший актер (комедия или мюзикл):
Хью Джекман – «Величайший шоумен»
Стив Карелл – «Битва полов»
Дэниэл Калуйя – «Прочь»
Энсел Элгорт – «Малыш на драйве»
Джеймс Франко – «Горе-творец»
Лучшая актриса (комедия или мюзикл):
Джуди Денч – «Виктория и Абдул»
Хелен Миррен – «В поисках удовольствий»
Марго Робби – «Я, Тоня»
Эмма Стоун – «Битва полов»
Сирша Ронан – «Леди Птица»
«Леди Птица». Фото: imdb.com
Лучший актер второго плана:
Арми Хаммер – «Зови меня своим именем»
Ричард Дженкинс – «Форма воды»
Сэм Рокуэлл – «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Кристфер Пламмер – «Все деньги мира»
Уильям Дефо – «Проект «Флорида»
Лучшая актриса второго плана:
Октавия Спенсер – «Форма воды»
Элисон Дженни – «Я, Тоня»
Локи Меткалф – «Леди Птица»
Хонг Чау – «Короче»
Мэри Джей Блайдж – «Ферма «Мадбаунд»
«Форма воды». Фото: imdb.com
Лучший режиссер:
Гильермо дель Торо – «Форма воды»
Кристофер Нолан – «Дюнкерк»
Ридли Скотт – «Все деньги мира»
Стивен Спилберг – «Секретное досье»
Мартин МакДона – «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший сценарий:
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
«Секретное досье»
«Форма воды»
«Игра Молли»
«Леди Птица»
Лучшая музыка:
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
«Призрачная нить»
«Форма воды»
«Дюнкерк»
«Секретное досье»
«Призрачная нить». Фото: imdb.com
Лучшая песня:
«Home» − «Фердинанд»
«Mighty River» – «Ферма «Мадбаунд»
«Remember Me» − «Тайна Коко»
«The Star» − «Ягненок»
«This is Me» − «Величайший шоумен»
Лучший анимационный фильм:
«Босс-молокосос»
«Тайна Коко»
«С любовью, Винсент»
«Фердинанд»
«Кормилец»
«С любовью, Винсент». Фото: imdb.com
Лучший фильм на иностранном языке:
«Нелюбовь» (Россия)
«Квадрат» (Швеция)
«Фантастическая женщина» (Чили)
«Сначала они убили моего отца» (Камбоджа)
«На пределе» (Германия)
Лучший сериал (драма):
«Игра престолов»
«Корона»
«Очень странные дела»
«Это мы»
«Рассказ служанки»
Лучший актер в сериале (драма):
Стерлинг К. Браун – «Это мы»
Джейсон Бейтман – «Озарк»
Боб Оденкерк – «Лучше звоните Солу»
Лив Шрайбер – «Рэй Донован»
Фредди Хаймор – «Хороший доктор»
Лучшая актриса в сериале (драма):
Катрина Балф – «Чужестранка»
Мэгги Джилленол – «Двойка»
Элизабет Мосс – «Рассказ служанки»
Кэтрин Лэнгфорд – «13 причин почему»
Клэр Фой – «Корона»
Лучший сериал (комедия или мюзикл):
«Черноватый»
«Уилл и Грейс»
«Удивительная миссис Майзел»
«Мастер на все руки»
«SMILF»
Лучший актер в сериале (комедия или мюзикл):
Энтони Андерсон – «Черноватый»
Азис Ансари – «Мастер на все руки»
Кевин Бейкон – «Я люблю Дика»
Уильям Х. Мейси – «Бесстыдники»
Эрик МакКормак – «Уилл и Грейс»
«Мастер на все руки». Фото: imdb.com
Лучшая актриса в сериале (комедия или мюзикл):
Элисон Бри – «Блеск»
Фрэнки Шо – «SMILF»
Рейчел Броснахан – «Удивительная миссис Майзел»
Памелла Адлон – «Все к лучшему»
Исса Рей – «Белая ворона»
Лучший телефильм или мини-сериал:
«Большая маленькая ложь»
«Фарго»
«Вражда»
«Вершина озера: Китайская девушка»
«Грешница»
Лучший актер в телефильме или мини-сериале:
Роберт Де Ниро – «Великий лжец»
Джуд Лоу – «Молодой папа»
Юэн МакГрегор – «Фарго»
Джеффри Раш – «Гений»
Кайл Маклахлен – «Твин Пикс»
«Молодой папа». Фото: imdb.com
Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале:
Джессика Бил – «Грешница»
Николь Кидман – «Большая маленькая ложь»
Риз Уизерспун – «Большая маленькая ложь»
Джессика Лэнг – «Вражда»
Сьюзан Сарандон – «Вражда»
Лучший актер второго плана в сериале, телефильме или мини-сериале:
Альфред Молина – «Вражда»
Александр Скарсгард – «Большая маленькая ложь»
Дэвид Тьюлис – «Фарго»
Кристиан Слейтер – «Мистер Робот»
Дэвид Харбор – «Очень странные дела»
Лучшая актриса второго плана в сериале, телефильме или мини-сериале:
Лора Дерн – «Большая маленькая ложь»
Энн Дауд – «Рассказ служанки»
Крисси Метц – «Это мы»
Мишель Пфайффер – «Великий лжец»
Шейлин Вудли – «Большая маленькая ложь»
75-ая церемония вручения премии «Золотой глобус» пройдет 7 января 2018 года. Ведущим церемонии будет Сет Майерс.