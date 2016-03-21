Блондинка с амбициями: очаровательной Риз Уизерспун исполняется 40 лет

В Голливуде есть целая толпа актеров, которые чередуют серьезные роли с комедийными. А вот актрис, которые могут и смешить зрителей, и выжимать у них слезу, найти очень сложно. Но миниатюрная блондинка с ясным взглядом Риз Уизерспун уверенно снимается и в драмах, и в комедиях, при этом оставаясь востребованной в обоих жанрах.

22 марта Риз празднует свой юбилей – актрисе исполняется 40 лет, но глядя на нее в это сложно поверить. Уизерспун все такая же лучезарная и солнечная, как и в начале 90-х, а сейчас она словно переживает второе рождение.

У Риз трое детей, она владелица собственной марки одежды Draper James, а первые два проекта («Исчезнувшая» и «Дикая») организованной ею в 2013 году продюсерской студии «Pacific Standard» заработали три номинации на «Оскар» и принесли более 400 миллионов кассовых сборов. Актрису практически никогда не увидишь грустной: она невероятно мила с тысячами фанатов в социальных сетях. А еще она лично следит за тем, чтобы цены на ее линию одежды были доступны обычным покупательницам – за все это мы ее и любим. А еще за десятки самых разных образов, которые Риз подарила нам за 25 лет работы – некоторые из них мы сейчас вспомним в честь юбилея актрисы.