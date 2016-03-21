Блондинка с амбициями: очаровательной Риз Уизерспун исполняется 40 лет
В Голливуде есть целая толпа актеров, которые чередуют серьезные роли с комедийными. А вот актрис, которые могут и смешить зрителей, и выжимать у них слезу, найти очень сложно. Но миниатюрная блондинка с ясным взглядом Риз Уизерспун уверенно снимается и в драмах, и в комедиях, при этом оставаясь востребованной в обоих жанрах.
22 марта Риз празднует свой юбилей – актрисе исполняется 40 лет, но глядя на нее в это сложно поверить. Уизерспун все такая же лучезарная и солнечная, как и в начале 90-х, а сейчас она словно переживает второе рождение.
У Риз трое детей, она владелица собственной марки одежды Draper James, а первые два проекта («Исчезнувшая» и «Дикая») организованной ею в 2013 году продюсерской студии «Pacific Standard» заработали три номинации на «Оскар» и принесли более 400 миллионов кассовых сборов. Актрису практически никогда не увидишь грустной: она невероятно мила с тысячами фанатов в социальных сетях. А еще она лично следит за тем, чтобы цены на ее линию одежды были доступны обычным покупательницам – за все это мы ее и любим. А еще за десятки самых разных образов, которые Риз подарила нам за 25 лет работы – некоторые из них мы сейчас вспомним в честь юбилея актрисы.
Дженнифер – «Плезантвиль» (1998)
Режиссерский дебют Гэрри Росса, который больше всего известен как постановщик первых «Голодных игр». Обаятельная ретро-комедия о брате и сестре, которые случайно попадают в мир черно-белого телевизионного сериала о 50-х годах. Их визит не прошел бесследно для обитателей: под воздействием неутомимой энергии неожиданных гостей мир начал обретать краски. Это первый проект, в котором Риз смогла по-настоящему продемонстрировать свою харизму. Жизнерадостная Уизерспун заполняет собой весь экран и полностью затмевает играющего ее брата Тоби Магуайра.
Трэйси Флик – «Выскочка» (1999)
Школьная трагикомедия о настоящей войне между самой активной и нахальной ученицей и ее учителем, который готов пойти на все, лишь бы не дать девушке со склочным характером стать президентом школьного совета. Первая серьезная роль Риз Уизерспун, за которую она получила номинацию на «Золотой глобус». Хорошо разыгранное, практически театральное действие, которое все два часа вертится вокруг метающих друг в друга искры Уизерспун и Мэттью Бродерика. Но в тоже время у картины достаточно умный сценарий, в котором можно разглядеть несколько весьма ценных этических уроков.
Элль Вудс – «Блондинка в законе» (2001)
Самый известный фильм с участием актрисы и образ, с которым она ассоциируется у большинства зрителей. Если кто не знает, картина рассказывает о милой девушке Элль, которую бросает парень из-за того, что она «слишком ветреная и недостаточно умная» для студента юридического факультета Гарварда. Но Элль не так проста как кажется: она тоже поступает в Гарвард и умудряется доказать всем окружающим, что блондинки способны на многое. Будем честными – сценарий у фильма откровенно идиотский, но его и мало кто помнит. Зато все помнят чудесную Риз в центральной роли со всеми ее нарядами, собачкой и наивно распахнутыми на мир голубыми глазами.
«Известность таких звезд, как Джессика Симпсон и Пэрис Хилтон, держится на определенных стереотипах. Я не думаю, что они на самом деле тупые, они просто продают то, что пользуется спросом. Но когда они говорят: «Я тупая, не правда ли это очень мило!», мне хочется их зарезать».
Джун Картер – «Переступить черту» (2005)
Эпическое биографическое полотно о жизни и творчестве известнейшего кантри-музыканта Джонни Кэша (Хоакин Феникс). Фильм много внимания уделяет периоду жизни артиста, связанному с его второй женой Джун Картер. В первую очередь «Переступить черту» выделяется двумя блистательными актерскими работами:и Феникс, и Уизерспун просто невероятны и оба заслуженно получили за свое исполнение по «Золотому глобусу». Риз же, кроме того, была удостоена высшей актерской награды – «Оскара».
«Лучшие сюжеты — это наиболее личные. Тебе не надо тратить много денег на их создание».
Шерил Стрэйд – «Дикая» (2014)
Очень личный фильм, поставленный по автобиографической книге Шерил Стрэйд. Это история о женщине, которая после смерти матери и тяжелого развода отправляется в долгий поход, во время которого полностью переосмысливает свою жизнь. Это кино мало кого оставит равнодушным. Оно забирается в самые потайные уголки души и пробуждает в них целую бурю эмоций. Роль Шерил – лучшая в фильмографии Риз за последние годы. Это очень сложный характер, который актриса практически прожила на экране. И если бы не Джулианна Мур, которую академики уже просто не могли не наградить, номинация Уизерспун наверняка превратилась бы во второй «Оскар».
Автор: Наталья Мироновская