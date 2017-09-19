Кинофестиваль в Торонто-2017: лучшие фильмы, которые нельзя пропустить

В воскресенье завершил свою работу международный кинофестиваль в Торонто, а это значит – наградный сезон можно считать открытым. Для этого консервативного фестиваля кинематографисты традиционно приберегли лучшие фильмы года, а победившие на нем картины обеспечили себе места в сердцах зрителей и в шорт-листах престижных премий. Лучшим фильмом смотра была признана трагикомедия Мартина Макдоны «Три билборда на границе Эбинга, Миссури» (о ней мы писали здесь). Мы настоятельно рекомендуем записать эту картину в список ожиданий, и представляем вашему вниманию другие фильмы из Торонто, которые просто необходимо посмотреть. «Война токов»

Фото: imdb.com

В прошлом году среди представленных в Торонто картин был русский фильм «Дуэлянт». На нынешнем смотре отсутствовали картины российских режиссеров, но было два фильма, имеющие прямое отношение к России. Первый из них – биографическая лента о противостоянии двух магнатов электроэнергии Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза. Еще в 2012 году Тимур Бекмамбетов купил права на сценарий и очень долгое время сам хотел поставить картину, но в итоге остался в проекте только в качестве продюсера. Снял «Войну токов» Альфонсо Гомес-Рехон, ранее работавший над «Американской историей ужасов». Томаса Эдисона сыграл Бенедикт Камбербэтч. «Смерть Сталина»

Фото: imdb.com

Будем честными, у нас не любят, когда западные звезды играют русских и снимаются в фильмах о России. С первого взгляда может показаться, что «Смерть Сталина» можно начинать ненавидеть уже исходя из названия, но все не так просто. Этот фильм – экранизация французского комикса о борьбе за власть после кончины Сталина, которую умудрились сделать едкой, злой и невероятно смешной сатирой не только советского строя, но и на всего мира. Снял картину Армандо Ианнучи, собаку съевший на политическом юморе (триумфатор «Эмми» «Вице-президент» его рук дело), а первые отзывы на фильм исключительно положительные, так что стоит забыть обо всех предрассудках и обязательно посмотреть «Смерть Сталина» в кино (если его не постигнет судьба «Матильды», конечно). «Я, Тоня»

Фото: imdb.com

В странах бывшего СССР с особым трепетом относятся к фигурному катанию, но и в Канаде его тоже безмерно любят. Возможно, это и стало причиной, по которой второе место фестиваля было отдано биографической ленте о печально известной фигуристке Тоне Хардинг. Красавица Марго Робби из «Волка с Уолл-стрит» и «Отряда самоубийц» играет талантливую спортсменку-хабалку, которая так и не смогла пробиться к вершине из-за своего происхождения. Хардинг прославилась тем, что однажды наняла человека, чтобы тот сломал ногу ее сопернице. После этого скандала фигуриста стала участвовать в реслинге и боксерских боях. «Горе-творец»

Фото: imdb.com

Фильм, о котором в рамках фестиваля говорили больше всего. Человек-оркестр Джеймс Франко решился на безумную авантюру, которая удалась – снял картину о создании «худшего фильма в истории» «Комната». Франко не только поставил «Горе-творца», но и сыграл в нем главную роль – того самого Томми Вайсо. Картина была встречена в Торонто самыми долгими аплодисментами, а многие критики уже записали ее в главные фильмы года. Напомним, что «Комната» 2003 года была единодушно признана самым плохим фильмом за все время, но это не помешало ей обрести культовый статус и войти в историю. «Битва полов»

Фото: imdb.com

Одной из главных премьер Торонто стала трагикомедия о самом известном теннисном матче в истории. В 1972 году молодая теннисистка Билли Джин Кинг получила вызов от заслуженного мастера Бобби Риггса и победила. Эта история послужила отправной точкой для уравнивания прав для мужчин и женщин в спорте и стала одной из основополагающих для движения феминисток. Отзывы на фильм крайне противоречивы, Эмму Стоун за роль Кинг ругают, Стива Карелла в образе Риггса хвалят, но сняли «Битву полов» авторы «Маленькой мисс Счастье» и «Руби Спаркс», а их картины всегда нужно оценивать лично. «Темные времена»

Фото: imdb.com

Обычно после Торонто точно определяется минимум один победитель предстоящего «Оскара». В прошлом году показы «Манчестера у моря» не оставили сомнений, что Кейси Аффлек возьмет награду за лучшую мужскую роль, в этом сезоне судьба этой номинации тоже уже решилась. Только чудо может помешать Гари Олдману получить «Оскар» за роль Черчилля. Картину Джо Райта о деятельности самого известного премьер-министра Великобритании в первые годы Второй Мировой войны, критики воспринимают по разному, но в одном все они единодушны – именно этот фильм принесет Олдману давно заслуженную награду. Убедиться в этом лично можно будет 18 января – именно тогда «Темные времена» выходят в минский прокат. «Леди Птица»

Фото: imdb.com

«Лунный свет» этого года. Маленький независимый фильм, способный помешать в наградном сезоне многим фаворитам. Режиссерский дебют актрисы Греты Гервиг о 17-летней ученице католической школы для девочек. Она просит называть ее исключительно «Леди Птица», мечтает вырваться из своего маленького городка и пытается поступить в колледж в Нью-Йорке. У героини подростковые проблемы, сложные отношения с матерью, она впервые влюбляется, ругается с подругой, ищет себе занятие по душе, встречает интересных людей и еще много-много всего. Главную роль в этом обласканном критикой фильме сыграла Сирша Ронан. «Дыши ради нас»

Фото: imdb.com

Мы знаем и любим Энди Серкиса за его работу с технологией захвата движений – без него Голум и обезьяна Цезарь никогда не получились бы такими живыми. Но Серкис всегда мечтал о большем, и в Торонто публике был представлен его режиссерский дебют. В духоподъемной картине «Дыши ради нас» Серкис рассказывает реальную историю, произошедшую в семье его друга Джонатана Кавендиша. Его отец Робин Кавендиш был прикован к постели полиомиелитом, ему требовался аппарат искусственной вентиляции легких, и врачи полагали, что в таком состоянии он не протянет и пары месяцев. Но любовь жены, поддержка друзей и придуманные ими гаджеты позволили Робину прожить 36 лет и стать медицинским феноменом. Главную роль в картине сыграл Эндрю Гарфилд, окончательно утвердившийся в качестве драматического актера. «Сильнее»

Фото: imdb.com

За духоподъемные роли на фестивале этого года отвечал не только Эндрю Гарфилд. Джейк Джилленол сыграл случайную жертву теракта на Бостонском марафоне. Его герой Джефф встречал свою девушку возле финиша, но оказался в эпицентре взрыва, лишившего молодого мужчину ног. СМИ моментально делают из Джеффа героя, но самого его мало заботит внезапная популярность. Он не понимает из-за чего его теперь называют символом борьбы против терроризма и приглашают на всевозможные ток-шоу – он ведь просто оказался не в том месте и не в то время. Фильм, к идее которого все относились скептически, оказался вовсе не патриотической историей, а грустной иронией над привычкой США делать героев из всех без разбора. «Профессор Марстон и Чудо-женщины»

Фото: imdb.com