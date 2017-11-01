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8 фильмов кинофестиваля «Лiстапад», которые нельзя пропустить

01 ноября 2017 10:24
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С 3 по 10 ноября Минск охватит главное белорусское кинособытие года – 24-ый международный кинофестиваль «Лiстапад». Каждый год на минский смотр отбираются только самые интересные и заметные картины со всего мира, которые уже покорили зрителей на более крупных фестивалях. Мы изучили конкурсную и внеконкурсные программы «Лiстапада» и представляем вам восемь картин, показы которых необходимо посетить каждому уважающему себя ценителю кино.

«Аритмия»

(Россия)

Фильм-открытие фестиваля и главная российская премьера года. Философская и местами забавная производственная драма о жизни врача скорой помощи, семейная жизнь которого разваливается на куски. Картину из ряда подобных выделяет то, что российская действительность в ней показана удивительно правдоподобно – здесь нет излишней идеализации или ухода в «чернуху». От «Аритмии» в восторге и критики, и зрители, фильм уже собрал целую охапку российских и международных наград.

«След зверя»

(Польша)

Один из лучших фильмов Берлинского фестиваля этого года. Тонкий и умный психологический детектив об учительнице, которая объявляет войну браконьерам, убивающим лесных животных. Фильм невероятно красиво снят, действие сопровождает прекрасная музыка, а режиссер ставит перед зрителями так много вопросов, что выкинуть «След зверя» из головы сразу после просмотра никак не получится.

«По ту сторону надежды»

(Финляндия)

Приз за лучшую режиссуру Берлинале достался любимому у нас финскому постановщику Аки Каурисмяки. Его новый фильм рассказывает о привычных для режиссера маленьких людях, которые всеми силами пытаются отвоевать свое место под солнцем. Главными героями «По ту сторону надежды» становятся бывший коммивояжер Викстрём и потерявший родину и семью Капед. Мужчины помогают друг другу устроится в жизни, а фирменный юмор Каурисмяки делает наблюдение за этим очень приятным и увлекательным зрелищем.

«О теле и душе»

(Венгрия)

Победитель Берлинского фестиваля. Кровавая, но смешная и романтичная история о любви директора скотобойни и инспектора по контролю за качеством продукции. В Берлине этот фильм не только взял главный приз, но и полюбился зрителям, которые тоже назвали его лучшим фильмом смотра. Перед нами одно из главных кинематографических событий года – пропустить этот фильм в Минске никак нельзя.

«Квадрат»

(Швеция)

Еще один триумфатор крупного фестиваля – на сей раз Каннского. Острая и злая сатира на мир современного искусства, в котором за великое произведение могут принять даже кучу мусора. Главным героем фильма выступает куратор крупного музея, на которого в одночасье свалилось множество невзгод – рекламная кампания новой выставки, приставучая американская журналистка, украденные телефон и бумажник. Герой в одиночку пытается решить свои проблемы, но только усугубляет их.

«Двуличный любовник»

(Франция)

Новое творение скандального Франсуа Озона. Главная героиня «Двуличного любовника» заводит роман с братом-близнецом своего мужа, который только внешне похож на ее супруга, но обладает совершенно противоположным характером. В довольно простой сюжет Озон сумел впихнуть не только психологическую драму, но и триллер, причудливый визуальный ряд и даже некоторую психоделику. Фильм рекомендуется, в первую очередь, всем поклонникам Романа Полански, Пола Верховена и Дэвида Кроненберга.

«Кроткая»

(Россия)

8 фильмов кинофестиваля «Лiстапад», которые нельзя пропустить-1

Новый художественный фильм талантливого документалиста из Барановичей Сергея Лозницы. Осовремененная экранизация одноименного рассказа Достоевского о женщине, которая едет на свидание к арестованному мужу и встречает на своем пути пути самых разных людей. Фильм вызывает у посмотревших его противоположную реакцию – одни обвиняют Лозницу в очернении России, другие же в восторге от глубины сюжета и авторского стиля режиссера. Истина, как всегда, где-то посередине и каждому зрителю предстоит найти ее самому.

«Хэппи-энд»

(Франция)

Завершится «Лiстапад» этого года «Хэппи-эндом». Провокатор Михаэль Ханаке продолжает психологически шокировать публику своими фильмами. В его новой картине зеркалом эпохи становится большая буржуазная семья, все члены которой совершенно забыли о чуткости и искренности. Проявлять эмоции и сопереживать из них могут только маленькая девочка Ева и ее старенький дедушка Жорж, но родственники всячески пытаются искоренить человечность и в них.    

# Звезды # Кино

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