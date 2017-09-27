«Чем проще твоя жизнь, тем больше счастья ты получаешь от нее»: лучшие роли Гвинет Пэлтроу к юбилею актрисы

Гвинет Пэлтроу удалось невероятное – в один год ее признали самой красивой женщиной планеты и самой ненавистной из знаменитостей. И если с первым все понятно, то второе вызывает удивление. Ведь Гвинет заслужила такую нелюбовь публики не вызывающим поведением или оскорбительными высказываниями, а своей безупречностью. Стройная блондинка с неизменной прической уже много лет позиционирует здоровый образ жизни и правильное питание. Она родилась в творческой семье, ее крестный отец сам Стивен Спилберг, она снималась у многих именитых режиссеров, а все ее романы были только с известными мужчинами.

«Люди думают, что я равнодушная, старая и сплю в барокамере».

Фото: Variety

В последние годы страсти вокруг Пэлтроу заметно улеглись. Завершился тяжелый бракоразводный процесс с музыкантом Крисом Мартином, актриса практически прекратила съемки в кино, а ее новый избранник пусть и человек искусства, но вовсе не публичная личность – Брэд Фелчак (создатель и продюсер сериалов «Хор», «Американская история ужасов», «Американская история преступлений»). Гвинет пишет книги про здоровый образ жизни, а на съемочную площадку выбирается только ради очередного фильма Marvel. И пока актриса окончательно не исчезла с экранов, мы решили вспомнить пять ее лучших ролей. Тем более для этого есть хороший повод – 27 сентября Пэлтроу исполняется 45 лет.

Эстелла – «Большие надежды» (1998)

Фото: imdb.com

В конце 90-ых было очень модно экранизировать классику путем переноса действия в наше время. Не обошла эта странная тенденция и известнейший роман Чарльза Дикенса. Его герои из Англии XIX века «переехали» в Нью-Йорк конца XX, но их отношения и проблемы остались прежними. Гвинет играет повзрослевшую Эстеллу – девушку-мечту, за которой всю жизнь гоняется главный герой Финн (Итан Хоук). Фильм получился, на удивление, удачным. Он увлекательный, с очень изящным юмором, а юная Пэлтроу в нем легка и воздушна. Снял «Большие надежды» Альфонсо Куарон – тогда еще начинающий режиссер, а сейчас обладатель «Оскара» за «Гравитацию».

«У меня больше не осталось ни одной вредной привычки, от которой бы следовало избавиться».

Виола Де Лесенс – «Влюбленный Шекспир» (1998)

Фото: imdb.com

Этому легкому, милому и приятному фильму категорически не повезло – в 1999 году ему вручили сразу семь «Оскаров». Сентиментальный пустячок умудрился выиграть в главной номинации у «Спасти рядового Райана», «Тонкой красной линии» и «Жизнь прекрасна», а Пэлтроу обошла Кейт Бланшетт из «Елизаветы», Мерил Стрип из «Истинных ценностей» и Эмили Уотсон с ролью всей ее жизни в «Хилари и Джеки»! Триумф «Влюбленного Шекспира» до сих пор считается худшей ошибкой в истории премии, но стоит забыть обо всех его призах, и перед нами сразу предстает милая историческая фантазия о том, что Шекспир якобы списал сюжет «Ромео и Джульетты» со своих отношений с актрисой из труппы его театра. Гвинет Пэлтроу в главной роли очень хороша, но это, конечно, не роль на «Оскар».

«Достичь пика своей карьеры в 26 лет – вот что по-настоящему страшно».

Розмари – «Любовь зла» (2001)

Фото: imdb.com

Братья Фаррелли собаку съели на пошлом юморе за гранью приличия и для просмотра даже самых известных картин этих режиссеров («Тупой и еще тупее», «Все без ума от Мэри») нужно иметь крепкие нервы и желудок. Но в 2001 тандем выпустил неожиданный фильм, идущий в разрез со всем творчеством постановщиков. Джек Блэк играет парня, который сильно ударился головой и теперь видит в людях не их внешность, а истинную сущность. Он без ума влюбляется в очаровательную стройную блондинку. Девушка нравится ему за свой неординарный ум, чувство юмора и доброту, но все окружающие не понимают их отношений – ведь они видят в ней только бесформенную особу, ломающую своим весом стулья. Смешной и добрый фильм рекомендуется даже тем, кто не переваривает картины Фаррелли и тем, кто хочет посмотреть на Гвинет Пэлтроу в «толстом» костюме.

Келли Кантер – «Я ухожу – не плачь» (2011)

Фото: imdb.com

В музыкальном сериале «Хор» Гвинет сыграла второстепенную роль и даже выиграла «Эмми» за роль поющей учительницы на замене, но насладиться пением актрисы в полной мере можно в картине «Я ухожу – не плачь». В этом фильме Пэлтроу играет свою самую сложную роль последних лет (а может и всей жизни) – стареющую звезду кантри, чья карьера идет на спад, ее мучают постоянные депрессии, а единственной отдушиной для нее становится молодой любовник. Это очень атмосферное и душевное кино о людях, любви к музыке и неразрешимых противоречиях с самим собой и окружающим миром. Равнодушными оно оставит только совсем закоренелых циников.

«Никогда не понимала актеров, которые хотят стать рок-звездами. Впрочем, когда наоборот — тоже странно».

Пеппер Поттс – вселенная Marvel (2008 – …)

Фото: imdb.com

Фильм о Железном человеке 2008 года пробудил монстра – за девять лет картины о Тони Старке и его комиксных «коллегах» захватили мир. А ведь все начиналось с сольника, в успех которого никто не верил. В Роберте Дауни мл. тогда видели бывшую звезду, от которой больше проблем, чем прибыли, а Гвинет Пэлтроу была приглашена в фильм для того, чтобы привлечь к нему хоть какое-нибудь внимание. Но первый «Железный человек» стал большим хитом, а исполнение роли подружки супергероя обеспечило семью Гвинет на несколько поколений вперед. Актриса сыграла Пеппер в пяти фильмах серии и заявлена еще в двух предстоящих частях «Войны бесконечности».