Критики назвали 10 худших фильмов 2017 года

Журнал Rolling Stone подвел итоги года и обнародовал список худших фильмов 2017-го. Первое место отдали фантастическому блокбастеру Майкла Бея «Трансформеры: Последний рыцарь». Журнал отмечает, что пятая часть картины про войну роботов получилась нелепой и клишированной, не помогло ей даже участие легендарного Энтони Хопкинса, а исполнитель главной роли Марк Уолберг и вовсе отказался сниматься в продолжении.

«Трансформеры: Последний рыцарь». Фото: imdb.com

Второе место заняла экранизация культового произведения Стивена Кинга «Темная башня» с Идрисом Эльбой и Мэттью Макконахи, которую критики назвали идеальным пособием по тому, «как полностью испортить адаптацию».

«Темная башня». Фото: imdb.com

В тройке оказалось и продолжение эротической мелодрамы «На пятьдесят оттенков темнее». «Фильм про садизм оказался садистки скучный», − отмечает Rolling Stone. «Пятьдесят оттенков серого» признали самым скучным фильмом всех времен.

«На пятьдесят оттенков темнее». Фото: imdb.com

Четвертое место критики отдали классику независимого кино Терренсу Малику. Его картину «Песня за песней» не смогли досмотреть до конца даже самые преданные поклонники занятых в ней Райана Гослинга и Майкла Фассбендера.

«Песня за песней». Фото: imdb.com

«Валериан и город тысячи планет». Фото: imdb.com

Восьмое место критики отдали второй части комедии «Здравствуй, папа, Новый год!», а девятое – режиссерскому проекту Джорджа Клуни «Субурбикон», который, впрочем, вовсе не так плох.

«Субурбикон». Фото: imdb.com

Замыкает позорную десятку коммерчески-ориентированный мультфильм «Эмоджи фильм». Худшие фильмы всех времен здесь.