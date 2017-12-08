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Критики назвали 10 худших фильмов 2017 года

08 декабря 2017 09:16
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Журнал Rolling Stone подвел итоги года и обнародовал список худших фильмов 2017-го.

Первое место отдали фантастическому блокбастеру Майкла Бея «Трансформеры: Последний рыцарь». Журнал отмечает, что пятая часть картины про войну роботов получилась нелепой и клишированной, не помогло ей даже участие легендарного Энтони Хопкинса, а исполнитель главной роли Марк Уолберг и вовсе отказался сниматься в продолжении.

Критики назвали 10 худших фильмов 2017 года-1

«Трансформеры: Последний рыцарь». Фото: imdb.com

Второе место заняла экранизация культового произведения Стивена Кинга «Темная башня» с Идрисом Эльбой и Мэттью Макконахи, которую критики назвали идеальным пособием по тому, «как полностью испортить адаптацию».

Критики назвали 10 худших фильмов 2017 года-4

«Темная башня». Фото: imdb.com

В тройке оказалось и продолжение эротической мелодрамы «На пятьдесят оттенков темнее». «Фильм про садизм оказался садистки скучный», − отмечает Rolling Stone.

«Пятьдесят оттенков серого» признали самым скучным фильмом всех времен.

Критики назвали 10 худших фильмов 2017 года-7

«На пятьдесят оттенков темнее». Фото: imdb.com

Четвертое место критики отдали классику независимого кино Терренсу Малику. Его картину «Песня за песней» не смогли досмотреть до конца даже самые преданные поклонники занятых в ней Райана Гослинга и Майкла Фассбендера.

Критики назвали 10 худших фильмов 2017 года-10

«Песня за песней». Фото: imdb.com

Пятое место у новой «Мумии» с Томом Крузом. О фильме и почему он так плох читайте здесь.

На шестом месте еще один фильм с Идрисом Эльбой «Между нами горы», на седьмом – космическая опера Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет».

Критики назвали 10 худших фильмов 2017 года-13

«Валериан и город тысячи планет». Фото: imdb.com

Восьмое место критики отдали второй части комедии «Здравствуй, папа, Новый год!», а девятое – режиссерскому проекту Джорджа Клуни «Субурбикон», который, впрочем, вовсе не так плох.

Критики назвали 10 худших фильмов 2017 года-16

«Субурбикон». Фото: imdb.com

Замыкает позорную десятку коммерчески-ориентированный мультфильм «Эмоджи фильм».

Худшие фильмы всех времен здесь.

Критики назвали 10 худших фильмов 2017 года-19

«Эмоджи фильм». Фото: imdb.com

# Звезды # Фотофакт # Кино # Кино # Идрис Эльба # Марк Уолберг # Энтони Хопкинс

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