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Пятьдесят оттенков скуки: зрители выбрали самые нудные фильмы всех времен

07 декабря 2017 09:11
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Британский портал NME опросил более 2 тысяч обычных зрителей и составил список самых скучных фильмов в истории кинематографа.

Пятьдесят оттенков скуки: зрители выбрали самые нудные фильмы всех времен-1

«Пятьдесят оттенков серого». Фото: imdb.com

Первое место практически единогласно было отдано эротической мелодраме «Пятьдесят оттенков серого». За нее проголосовало 34% опрошенных.

Пятьдесят оттенков скуки: зрители выбрали самые нудные фильмы всех времен-4

«Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза». Фото: imdb.com

На второй строчке неожиданно оказался культовый фильм ужасов, сделавший популярным жанр псевдодокументального кино, «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света», а на третьей – творение Джорджа Лукаса «Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза».

Пятьдесят оттенков скуки: зрители выбрали самые нудные фильмы всех времен-7

«Горбатая гора». Фото: imdb.com

Четвертое место в топе досталось «Горбатой горе», а на пятом расположились «Трансформеры».

Пятьдесят оттенков скуки: зрители выбрали самые нудные фильмы всех времен-10

«Артист». Фото: imdb.com

На шестом месте постапокалипсис «Почтальон» с Кевином Костнером, на седьмом – оскороносный немой фильм «Артист», на восьмом – мелодрама с Николь Кидман и Хью Джекманом «Австралия».

Пятьдесят оттенков скуки: зрители выбрали самые нудные фильмы всех времен-13

«Австралия». Фото: imdb.com

Девятое место зрители отдали «Ванильному небу», а замыкает десятку «Семь лет в Тибете».

Пятьдесят оттенков скуки: зрители выбрали самые нудные фильмы всех времен-16

«Ванильное небо». Фото: imdb.com

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# Звезды # Фотофакт # Кино # Кино

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