Пятьдесят оттенков скуки: зрители выбрали самые нудные фильмы всех времен

Британский портал NME опросил более 2 тысяч обычных зрителей и составил список самых скучных фильмов в истории кинематографа.
Британский портал NME опросил более 2 тысяч обычных зрителей и составил список самых скучных фильмов в истории кинематографа.
«Пятьдесят оттенков серого». Фото: imdb.com
Первое место практически единогласно было отдано эротической мелодраме «Пятьдесят оттенков серого». За нее проголосовало 34% опрошенных.
«Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза». Фото: imdb.com
На второй строчке неожиданно оказался культовый фильм ужасов, сделавший популярным жанр псевдодокументального кино, «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света», а на третьей – творение Джорджа Лукаса «Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза».
«Горбатая гора». Фото: imdb.com
Четвертое место в топе досталось «Горбатой горе», а на пятом расположились «Трансформеры».
«Артист». Фото: imdb.com
На шестом месте постапокалипсис «Почтальон» с Кевином Костнером, на седьмом – оскороносный немой фильм «Артист», на восьмом – мелодрама с Николь Кидман и Хью Джекманом «Австралия».
«Австралия». Фото: imdb.com
Девятое место зрители отдали «Ванильному небу», а замыкает десятку «Семь лет в Тибете».
«Ванильное небо». Фото: imdb.com
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