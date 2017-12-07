Пятьдесят оттенков скуки: зрители выбрали самые нудные фильмы всех времен

Британский портал NME опросил более 2 тысяч обычных зрителей и составил список самых скучных фильмов в истории кинематографа.

«Пятьдесят оттенков серого». Фото: imdb.com

Первое место практически единогласно было отдано эротической мелодраме «Пятьдесят оттенков серого». За нее проголосовало 34% опрошенных.

«Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза». Фото: imdb.com

На второй строчке неожиданно оказался культовый фильм ужасов, сделавший популярным жанр псевдодокументального кино, «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света», а на третьей – творение Джорджа Лукаса «Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза».

«Горбатая гора». Фото: imdb.com

Четвертое место в топе досталось «Горбатой горе», а на пятом расположились «Трансформеры».

«Артист». Фото: imdb.com

На шестом месте постапокалипсис «Почтальон» с Кевином Костнером, на седьмом – оскороносный немой фильм «Артист», на восьмом – мелодрама с Николь Кидман и Хью Джекманом «Австралия».

«Австралия». Фото: imdb.com

Девятое место зрители отдали «Ванильному небу», а замыкает десятку «Семь лет в Тибете».

«Ванильное небо». Фото: imdb.com