Эмми-2017: какие из номинированных сериалов нужно посмотреть

Сегодня состоялась раздача статуэток главной телевизионной премии мира «Эмми-2017». Награды нашли своих обладателей (полный список победителей здесь), а интерес к победившим и номинировавшимся сериалом стал только больше. В этом году на «Эмми» было представлено рекордное число новинок – шоу, которые имеют в своем активе только один сезон. Мы собрали для вас эти сериалы и сделали небольшой обзор каждого. Ассортимент представленных шоу очень разнообразный, т.ч. каждый точно сможет выбрать себе что-то интересное. «Рассказ служанки» (Hulu, 1 сезон – 10 серий)

Фото: imdb.com

За неимением в номинантах «Американской истории ужасов», самым страшным сериалом года следует справедливо признать «Рассказ служанки». Экранизация романа Маргарет Этвуд вышла под стать книге – холодной, злой и душераздирающей историей про несправедливость. Действие происходит в мире будущего, в котором только одна из ста женщин способна родить. Поэтому девушек из простого народа силой отправляют в специальные лагеря, где их готовят к исполнению единственной функции – рождению детей для офицеров, чьи жены бесплодны. В 1990 году книга Этвуд уже переносилась на экраны в виде фильма, но за два часа экранного времени показать все тонкости романа не получилось. Сериал же куда более подробный и натуралистичный, а Элизабет Мосс в главной роли без малого гениальна. Рекомендовать «Рассказ служанки» всем без исключения нельзя, т.к. он отталкивает в той же мере, что и притягивает, но для терпеливых и думающих зрителей он непременно станет главным сериалом года. Шоу получило звание лучшего драматического сериала и принесло «Эмми» трем ведущим актрисам. «Мир Дикого запада» (НВО, 1 сезон – 10 серий)

Фото: imdb.com

Самая дорогая теленовинка прошлого года и рекордсмен по номинациям на «Эмми». «Мир Дикого запада» создавался на замену заканчивающейся «Игре престолов», и НВО вложило в него все силы и средства. За основу шоу взят старый одноименный фильм 1973 года об огромном парке развлечений (размером с американский штат), населенном неотличимыми от людей андроидами. День в парке стоит около 40$ тысяч, но отбоя от посетителей нет – ведь роботы запрограммированы угождать любым прихотям гостей из «внешнего мира». Показ первого сезона сериала не произвол такого ажиотажа, на который надеялись создатели, но и «Игра престолов» захватила мир только к началу третьего сезона, т.ч. дайте «Миру Дикого запада» время! «Очень странные дела» (Netflix, 1 сезон – 8 серий)

Фото: imdb.com

Режиссеры братья Дафферы очень хотели экранизировать кинговское «Оно», студия им этого не позволила и они вместо этого создали лучший сериал о детях за последние лет двадцать. «Очень странные дела» состоят из штампов и цитирования известных фильмов 80-ых, но при этом выглядят настолько оригинально, что хочется аплодировать в конце каждой серии. Действие происходит в 1983 году в маленьком американском городке, где таинственным образом исчезает маленький мальчик. Ребенка ищет весь город, а его друзья случайно натыкаются на сбежавшую из правительственной лаборатории девочку со сверхъестественными способностями. Этот сериал имеет удивительную способность вызывать ностальгию по 80-ым даже у тех, кто родился в девяностые и нулевые, а его теплая и загадочная атмосфера моментально сделала «Дела» любимцем зрителей. «Это мы» (NBC, 1 сезон – 18 серий)

Фото: imdb.com

Прошли те времена, когда в наградном сезоне призы получали обычные человеческие истории – сейчас для победы проекту нужно что-то оригинальное, уникальное, новаторское. Но «Это мы» доказал, что хорошо сделанная семейная трагикомедия может стать хитом даже сейчас. В центре сюжета находится семья Пирсонов, каждый член которой, по странному стечению обстоятельств, родился 31 августа. История перескакивает из времени во время – в одном главные герои Джек и Ребекка Пирсоны, а во втором на первый план выходят их повзрослевшие дети – близнецы Кейт и Кевин и приемный сын Рэндалл. «Это мы» сериал очень обаятельный, умный, веселый, грустный и удивительно искренний. Стерлинг К. Браун, играющий роль приемного сына семейства Пирсонов, получил за свою роль «Эмми». «Корона» (Netflix, 1 сезон – 10 серий)

Фото: imdb.com

В 2015 произошла огромная трагедия для всех сериаломанов – завершилось британское шоу «Аббатство Даунтон». Целый год зрители жили без чопорных героев, возвышенных манер и сухого английского юмора, но свято место пусто не бывает. В прошлом году на экраны ворвалась «Корона» − байопик о начале правления Елизаветы II. Сериал моментально стал хитом, полюбился зрителям, а всего десяти серий хватило, чтобы руководство канала дало добро на шесть сезонов, которые полностью осветят правление самого известного монарха наших дней. «Корона» с неожиданной стороны раскрывает образ Елизаветы, делает ее близкой зрителям и с большим удовольствием рассказывает новейшую историю Великобритании. Сериал остался незаслуженно проигнорирован премией – награду получил только Джон Литгоу за блестящее исполнение роли Черчилля. «Атланта» (FX, 1 сезон – 10 серий)

Фото: imdb.com

Американский рэпер и стэндап-комик Дональд Гловер около десяти лет своей жизни отдал комедийным сериалам – сначала он писал сценарий для ситкома «Студия 30», а потом пять лет играл одну из главных ролей в лучшем гиковском сериале всех времен «Сообщество». Поднабравшись опыта и идей, Гловер решил сделать собственное шоу – так и появился лучший сериал прошлого года «Атланта». В первом сезоне всего десять двадцатиминутных серий, но этого времени хватает для того, чтобы бесконечно полюбить это сатирическое и очень изобретательное шоу про двух братьев, пытающихся стать звездами хип-хопа в городе, где рэперов больше, чем учителей в школах. «Атланта» не смешит до коликов в животе, не пытается понравиться всем и не стесняется натуралистичности, но именно это и делает ее телевизионным феноменом, аналогов которому просто нет. И этот феномен принес Гловеру сразу две «Эмми» − за актерскую игру и режиссуру. «Вражда» (FX, 1 сезон – 8 серий)

Фото: imdb.com

Простым смертным остается только гадать откуда у Райана Мерфи такой запас сил, энергии и идей. За последние несколько лет этот продюсер и режиссер запустил в производство такое количество шоу, с которыми другие его коллеги не справились бы и за всю жизнь. Судите сами – сейчас Мерфи работает над тремя сезонами «Американской истории ужасов», двумя сезонами «Американской истории преступлений» (триумфатор прошлогодней «Эмми»), вторым сезоном «Вражды» и готовится к запуску еще двух сериал. И главное – все его шоу великолепны! Мало кто верил, что история о вражде двух голливудских див Бетт Дейвис и Джоан Кроуфорд сможет стать увлекательным многосерийным проектом, но Мерфи смог сделать, возможно, лучший мини-сериал года с таким уровнем страстей и интриг, что позавидовал бы любой триллер. Двух звезд «Золотого века» сыграли звезды нашего времени Сьюзан Сарандон и Джессика Лэнг, а подыгрывают им не менее известные Альфред Молино, Стэнли Туччи, Кэтрин Зета-Джонс и Кэти Бэйтс. Второй сезон антологии будет посвящен сложным отношениям между принцем Чарльзом и принцессой Дианой. «Гений» (National Geographic, 1 сезон -10 серий)

Фото: imdb.com