Страшно до жути: 10 лучших ужастиков 2017 года

Продолжаем подводить киноитоги уходящего года. Журнал Rolling Stone составил рейтинг лучших хорроров 2017-го.
Продолжаем подводить киноитоги уходящего года. Журнал Rolling Stone составил рейтинг лучших хорроров 2017-го.
«Сырое». Фото: imdb.com
На первом месте оказался едва ли не самый шокирующий фильм года «Сырое», на премьере которого на Каннском кинофестивале нескольким зрителям стало плохо. Картина рассказывает о студентке-вегетарианке ветеринарного колледжа, у которой после ритуала посвящения в учебное заведение просыпается голод к человеческой плоти. Картина получила в Каннах приз FIPRESCI и была высоко отмечена критиками и зрителями по всему миру.
«Прочь». Фото: imdb.com
Вторую строчку Rolling Stone отдал еще одному заметному фильму – «Прочь» Джордана Пила. Острая сатира про темнокожего фотографа, который знакомится с богатыми родителями своей белой девушки не только стала хитом проката, но и всерьез претендует на крупные кинонаграды.
«Гончие любви». Фото: imdb.com
В тройке также оказался фильм «Гончие любви» о паре преступников, которые охотятся на старшеклассниц.
«Сплит». Фото: imdb.com
В десятку лучших попали «Сплит», «Февраль», «Оно приходит ночью», «Смертоносная земля», «Дары смерти» и «Очень темные времена». На последней строчке рейтинга оказалась экзистенциальная притча Даррена Аронофски «мама!» с Дженнифер Лоуренс.
«мама!». Фото: imdb.com
Лучшие сериалы и худшие фильмы 2017 года.