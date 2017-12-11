Страшно до жути: 10 лучших ужастиков 2017 года

На первом месте оказался едва ли не самый шокирующий фильм года «Сырое», на премьере которого на Каннском кинофестивале нескольким зрителям стало плохо. Картина рассказывает о студентке-вегетарианке ветеринарного колледжа, у которой после ритуала посвящения в учебное заведение просыпается голод к человеческой плоти. Картина получила в Каннах приз FIPRESCI и была высоко отмечена критиками и зрителями по всему миру.