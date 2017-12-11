Прямой эфир

Страшно до жути: 10 лучших ужастиков 2017 года

11 декабря 2017 08:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Продолжаем подводить киноитоги уходящего года. Журнал Rolling Stone составил рейтинг лучших хорроров 2017-го.

Страшно до жути: 10 лучших ужастиков 2017 года-1

«Сырое». Фото: imdb.com

На первом месте оказался едва ли не самый шокирующий фильм года «Сырое», на премьере которого на Каннском кинофестивале нескольким зрителям стало плохо. Картина рассказывает о студентке-вегетарианке ветеринарного колледжа, у которой после ритуала посвящения в учебное заведение просыпается голод к человеческой плоти. Картина получила в Каннах приз FIPRESCI и была высоко отмечена критиками и зрителями по всему миру.

Страшно до жути: 10 лучших ужастиков 2017 года-4

«Прочь». Фото: imdb.com

Вторую строчку Rolling Stone отдал еще одному заметному фильму – «Прочь» Джордана Пила. Острая сатира про темнокожего фотографа, который знакомится с богатыми родителями своей белой девушки не только стала хитом проката, но и всерьез претендует на крупные кинонаграды.

Страшно до жути: 10 лучших ужастиков 2017 года-7

«Гончие любви». Фото: imdb.com

В тройке также оказался фильм «Гончие любви» о паре преступников, которые охотятся на старшеклассниц.

Страшно до жути: 10 лучших ужастиков 2017 года-10

«Сплит». Фото: imdb.com

В десятку лучших попали «Сплит», «Февраль», «Оно приходит ночью», «Смертоносная земля», «Дары смерти» и «Очень темные времена». На последней строчке рейтинга оказалась экзистенциальная притча Даррена Аронофски «мама!» с Дженнифер Лоуренс.

Страшно до жути: 10 лучших ужастиков 2017 года-13

«мама!». Фото: imdb.com

Лучшие сериалы и худшие фильмы 2017 года.

# Звезды # Фотофакт # Кино # Кино # Джордан Пил

Другие новости рубрики

Все новости
Критики назвали 10 худших фильмов 2017 года
08 декабря 2017 09:16

Критики назвали 10 худших фильмов 2017 года

Пятьдесят оттенков скуки: зрители выбрали самые нудные фильмы всех времен
07 декабря 2017 09:11

Пятьдесят оттенков скуки: зрители выбрали самые нудные фильмы всех времен

Кинопремьеры 7 декабря: в ожидании «Звездных войн»
07 декабря 2017 08:23

Кинопремьеры 7 декабря: в ожидании «Звездных войн»