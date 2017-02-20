10 главных фильмов Берлинского кинофестиваля-2017
Новости Германии. 19 февраля завершился 67-ой Берлинский кинофестиваль. Один из трех главных мировых киносмотров традиционно открыл новый сезон, и пока в Голливуде все готовятся к подведению итогов прошлого года, в Европе начинают делать ставки на этот. В основной и параллельных программах фестиваля было представлено множество картин самых разных жанров. Мы расскажем вам о десяти главных фильмах смотра, про которые вы еще точно услышите.
«О теле и душе» (реж. Ильдико Эньеди)
В последнее время венгерский кинематограф незаметно, но уверенно завоевывает мировую любовь. Зрители еще не успели отойти от недавнего «Сына Саула», который в прошлом году взял «Оскар», а победителем нынешнего Берлинале становится трагикомедия венгерской постановщицы. Саркастичная история любви директора скотобойни и инспектора по контролю за качеством изобилует циничным юмором и натуралистичными сценами забоя коров. Но это не мешает фильму оставаться замечательной романтической комедией. «О теле и душе» тот редкий случай, когда жюри достойно оценило фильм, который был тепло встречен обычными зрителями. Остается только надеяться, что картину Эньеди покажут и у нас.
Ильдико Эньеди Фото: Getty Images
«След зверя» (реж. Агнешка Холланд)
Председатель жюри нынешнего фестиваля Пол Верховен в день открытия заявил, что хочет отдать призы качественным фильмам, а не политическим высказываниям. Режиссер полностью сдержал свое слово. Одну из самых важных наград фестиваля получила польский режиссер Агнешка Холланд, которая сняла красивый и умный детектив о любви к животным. Главная героиня фильма живет возле польско-чешской границы, учит детей и не может смириться с охотниками, которые убивают лесных зверей. Героиня начинает решать эту проблему радикальными методами. У Холланд получился удивительно красиво снятый фильм о добрых и не очень людях, наполненный бесконечной любовью к животным и с великолепной музыкой. Такое точно нужно увидеть.
«Вечеринка» (реж. Салли Поттер)
Новая картина британской постановщицы не получила призов, но хорошо запомнилась зрителям Берлинале. Разговорная черно-белая трагикомедия, снятая в режиме реального времени, идет всего полтора часа, но успевает несколько раз вывернуть наизнанку все законы жанра. Фильм рассказывает о домашней вечеринке в честь нового теневого министра. Гости главной героини очень ее уважают, но их отношение к политике радикально противоположное. Классическая история о «непохожих людях в одном помещении», наполненная остроумными диалогами и прекрасными английскими актерами, среди которых Кристин Скотт Томас, Тимоти Сполл, Патришия Кларксон и Киллиан Мерфи. Снял фильм российский оператор Алексей Родионов.
«Логан» (реж. Джеймс Мэнголд)
Принято считать, что комиксам не место на кинофестивалях. Но «Логан» так сильно отличается от всего того, что до этого снимали Marvel и DC, что найти ему место среди предыдущих фильмов о «Людях Икс» практически невозможно. Прощание с одним из самых известных супергероев мрачное, кровавое и жестокое. Если прошлогодний «Дэдпул» с прокатным рейтингом R (для зрителей от 17 лет) был экспериментом, то подобный фильм о Росомахе сильно рисковал и мог оттолкнуть старых фанатов героя Хью Джекмана. Однако публика Берлинале назвала «Логана» лучшим на сегодняшний день фильмом по комиксам. Действие происходит в недалеком будущем. Мутанты истреблены – остались только Росомаха, профессор Ксавье и странный альбинос Калибан. Главному герою приходится пуститься в долгое путешествие с девочкой Лорой – замкнутым и не совсем обычным ребенком. В Беларуси фильм выходит в прокат уже в начале марта.
«Т2 Трейнспоттинг» (реж. Дэнни Бойл)
Вряд ли кто-то думал, что продолжение культового «На игле» снятое самым Дэнни Бойлом с актерами оригинальной ленты может быть плохим. Но Бойл превзошел самого себя – двадцать лет, которые прошли между фильмами, совершенно стерты. В продолжении все те же Рентон, Бэгби, Кочерыжка, Кайфолом, все тот же фирменный британский юмор, остроумные диалоги и монологи, драки, флэшбэки и запоминающиеся саундтреки. О прошедших годах вспоминается только глядя на постаревших Юэна МакГрегора и Роберта Карлайла (который теперь больше ассоциируется с Румпельштильцхеном из «Однажды в сказке», чем с Бэгби). И проблемы у героев стали куда серьезнее, чем были в 1996. Премьера «Т2» в Беларуси ожидается в середине марта.
«Последний портрет» (реж. Стенли Туччи)
Стенли Туччи отличный и разноплановый актер, но он еще и неплохой режиссер, который периодически радует публику отличными фильмами. «Последний портрет» рассказывает о периоде жизни состоятельного американца Джеймса Лорда, когда тот позировал для портрета художнику Альберто Джакометти. Лорд становится невольным свидетелем чудачеств эксцентричного художника, его творческого процесса и личных разборок. Фильм, в первую очередь, ценен своими актерскими работами. Джакометти играет блистательный Джеффри Раш, образ которого критики назвали одним из лучших в карьере австралийца. Под стать ему молодой актер русского происхождения Арми Хаммер, который не теряется в тени именитого коллеги.
«Позови меня своим именем» (реж. Лука Гуаданьино)
Фильм о первой любви, который совсем недавно покорил зрителей фестиваля в «Санденсе», а теперь добрался и до Европы. Идиллия итальянского режиссера Луки Гуаданьино наполнена сочными красками, волшебными пейзажами и физически ощутимым светом. Фильм о непростых взаимоотношениях 17-летнего подростка Элио и молодого аспиранта из Америки Оливера был показан вне конкурса, но все равно собрал море восторженной критики. Особенной похвалы удостоился Тимоти Чаламет в роли Элио. Оливера сыграл все тот же Арми Хаммер – нынешний Берлинале был определенно его фестивалем.
«Затерянный город Z» (реж. Джеймс Грэй)
Долгострой Джеймса Грея наконец-то добрался до мировых смотров, а вскоре появится и на экранах. Фильм о британском исследователе Перси Фоссетте и трех его экспедициях в леса Амазонки удивительно похож на документальные проекты научно-познавательных каналов, но при этом не лишен художественной ценности. Режиссер успевает рассказать о быте туземцев, их обрядах и обычаях, красоте и опасности джунглей и о поисках мифического города, к которому так стремятся герои. Фоссетта сыграл британский актер Чарли Ханнэм, помогают ему Роберт Паттинсон, Сиенна Миллер и Том Холланд.
«Дом вице-короля» (реж. Гуриндер Чадха)
Еще одна историческая лента, на сей раз о разделе Индии в 1947 году. Попытка режиссера Чадха проанализировать события семидесятилетней давности и показать их под другим углом. Ее фильм о лорде Маунтбэттене, который получает пост вице-короля и поручение передать Индию обратно ее народу. Лорд и его супруга селятся в особняке, принадлежащем британским правителям. На нижних этажах дома обитают мусульманские, индуистские и сикхские слуги. Критика обвинила Чадха в излишней сентиментальности, но она же отметила историческую достоверность картины. Лорда Маунтбэттена сыграл звезда «Аббатства Даунтон» Хью Бонневилль. Роль его жены досталась нестареющей Джиллиан Андерсон.
«Моди» (реж. Эшлин Уолш)
Тему художников на Берлинале раскрывал не только «Последний портрет». Биографическая драма о страдающей артритом, но сильной духом художнице Мод Льюис была тепло встречена публикой фестиваля. Фильм рассказывает про отношения Мод с ее мужем – грубым и скупым на эмоции рыболовом Эвереттом Льюисом. Картина сосредоточена не на болезни Льюис, а на удивительном контрасте между супругами и на их совместном обучении понимать друг друга. Критика отмечает невероятное перевоплощение Салли Хокинс, работу которой многие сравнивают с тем, что показал во «Вселенной Стивена Хокинга» Эдди Редмейн.