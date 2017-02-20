10 главных фильмов Берлинского кинофестиваля-2017

Новости Германии. 19 февраля завершился 67-ой Берлинский кинофестиваль. Один из трех главных мировых киносмотров традиционно открыл новый сезон, и пока в Голливуде все готовятся к подведению итогов прошлого года, в Европе начинают делать ставки на этот. В основной и параллельных программах фестиваля было представлено множество картин самых разных жанров. Мы расскажем вам о десяти главных фильмах смотра, про которые вы еще точно услышите. «О теле и душе» (реж. Ильдико Эньеди)

Фото: imdb.com

В последнее время венгерский кинематограф незаметно, но уверенно завоевывает мировую любовь. Зрители еще не успели отойти от недавнего «Сына Саула», который в прошлом году взял «Оскар», а победителем нынешнего Берлинале становится трагикомедия венгерской постановщицы. Саркастичная история любви директора скотобойни и инспектора по контролю за качеством изобилует циничным юмором и натуралистичными сценами забоя коров. Но это не мешает фильму оставаться замечательной романтической комедией. «О теле и душе» тот редкий случай, когда жюри достойно оценило фильм, который был тепло встречен обычными зрителями. Остается только надеяться, что картину Эньеди покажут и у нас.

Ильдико Эньеди Фото: Getty Images

«След зверя» (реж. Агнешка Холланд)

Фото: imdb.com

Председатель жюри нынешнего фестиваля Пол Верховен в день открытия заявил, что хочет отдать призы качественным фильмам, а не политическим высказываниям. Режиссер полностью сдержал свое слово. Одну из самых важных наград фестиваля получила польский режиссер Агнешка Холланд, которая сняла красивый и умный детектив о любви к животным. Главная героиня фильма живет возле польско-чешской границы, учит детей и не может смириться с охотниками, которые убивают лесных зверей. Героиня начинает решать эту проблему радикальными методами. У Холланд получился удивительно красиво снятый фильм о добрых и не очень людях, наполненный бесконечной любовью к животным и с великолепной музыкой. Такое точно нужно увидеть. «Вечеринка» (реж. Салли Поттер)

Фото: imdb.com

Новая картина британской постановщицы не получила призов, но хорошо запомнилась зрителям Берлинале. Разговорная черно-белая трагикомедия, снятая в режиме реального времени, идет всего полтора часа, но успевает несколько раз вывернуть наизнанку все законы жанра. Фильм рассказывает о домашней вечеринке в честь нового теневого министра. Гости главной героини очень ее уважают, но их отношение к политике радикально противоположное. Классическая история о «непохожих людях в одном помещении», наполненная остроумными диалогами и прекрасными английскими актерами, среди которых Кристин Скотт Томас, Тимоти Сполл, Патришия Кларксон и Киллиан Мерфи. Снял фильм российский оператор Алексей Родионов. «Логан» (реж. Джеймс Мэнголд)

Фото: imdb.com

Принято считать, что комиксам не место на кинофестивалях. Но «Логан» так сильно отличается от всего того, что до этого снимали Marvel и DC, что найти ему место среди предыдущих фильмов о «Людях Икс» практически невозможно. Прощание с одним из самых известных супергероев мрачное, кровавое и жестокое. Если прошлогодний «Дэдпул» с прокатным рейтингом R (для зрителей от 17 лет) был экспериментом, то подобный фильм о Росомахе сильно рисковал и мог оттолкнуть старых фанатов героя Хью Джекмана. Однако публика Берлинале назвала «Логана» лучшим на сегодняшний день фильмом по комиксам. Действие происходит в недалеком будущем. Мутанты истреблены – остались только Росомаха, профессор Ксавье и странный альбинос Калибан. Главному герою приходится пуститься в долгое путешествие с девочкой Лорой – замкнутым и не совсем обычным ребенком. В Беларуси фильм выходит в прокат уже в начале марта. «Т2 Трейнспоттинг» (реж. Дэнни Бойл)

Фото: imdb.com

Вряд ли кто-то думал, что продолжение культового «На игле» снятое самым Дэнни Бойлом с актерами оригинальной ленты может быть плохим. Но Бойл превзошел самого себя – двадцать лет, которые прошли между фильмами, совершенно стерты. В продолжении все те же Рентон, Бэгби, Кочерыжка, Кайфолом, все тот же фирменный британский юмор, остроумные диалоги и монологи, драки, флэшбэки и запоминающиеся саундтреки. О прошедших годах вспоминается только глядя на постаревших Юэна МакГрегора и Роберта Карлайла (который теперь больше ассоциируется с Румпельштильцхеном из «Однажды в сказке», чем с Бэгби). И проблемы у героев стали куда серьезнее, чем были в 1996. Премьера «Т2» в Беларуси ожидается в середине марта. «Последний портрет» (реж. Стенли Туччи)

Фото: imdb.com

Стенли Туччи отличный и разноплановый актер, но он еще и неплохой режиссер, который периодически радует публику отличными фильмами. «Последний портрет» рассказывает о периоде жизни состоятельного американца Джеймса Лорда, когда тот позировал для портрета художнику Альберто Джакометти. Лорд становится невольным свидетелем чудачеств эксцентричного художника, его творческого процесса и личных разборок. Фильм, в первую очередь, ценен своими актерскими работами. Джакометти играет блистательный Джеффри Раш, образ которого критики назвали одним из лучших в карьере австралийца. Под стать ему молодой актер русского происхождения Арми Хаммер, который не теряется в тени именитого коллеги. «Позови меня своим именем» (реж. Лука Гуаданьино)

Фото: imdb.com

Фильм о первой любви, который совсем недавно покорил зрителей фестиваля в «Санденсе», а теперь добрался и до Европы. Идиллия итальянского режиссера Луки Гуаданьино наполнена сочными красками, волшебными пейзажами и физически ощутимым светом. Фильм о непростых взаимоотношениях 17-летнего подростка Элио и молодого аспиранта из Америки Оливера был показан вне конкурса, но все равно собрал море восторженной критики. Особенной похвалы удостоился Тимоти Чаламет в роли Элио. Оливера сыграл все тот же Арми Хаммер – нынешний Берлинале был определенно его фестивалем. «Затерянный город Z» (реж. Джеймс Грэй)

Фото: imdb.com

Долгострой Джеймса Грея наконец-то добрался до мировых смотров, а вскоре появится и на экранах. Фильм о британском исследователе Перси Фоссетте и трех его экспедициях в леса Амазонки удивительно похож на документальные проекты научно-познавательных каналов, но при этом не лишен художественной ценности. Режиссер успевает рассказать о быте туземцев, их обрядах и обычаях, красоте и опасности джунглей и о поисках мифического города, к которому так стремятся герои. Фоссетта сыграл британский актер Чарли Ханнэм, помогают ему Роберт Паттинсон, Сиенна Миллер и Том Холланд. «Дом вице-короля» (реж. Гуриндер Чадха)

Фото: imdb.com

Еще одна историческая лента, на сей раз о разделе Индии в 1947 году. Попытка режиссера Чадха проанализировать события семидесятилетней давности и показать их под другим углом. Ее фильм о лорде Маунтбэттене, который получает пост вице-короля и поручение передать Индию обратно ее народу. Лорд и его супруга селятся в особняке, принадлежащем британским правителям. На нижних этажах дома обитают мусульманские, индуистские и сикхские слуги. Критика обвинила Чадха в излишней сентиментальности, но она же отметила историческую достоверность картины. Лорда Маунтбэттена сыграл звезда «Аббатства Даунтон» Хью Бонневилль. Роль его жены досталась нестареющей Джиллиан Андерсон. «Моди» (реж. Эшлин Уолш)

Фото: imdb.com