Кинопремьеры 20 июля: «Дюнкерк» Кристофера Нолана и все остальное

Эта неделя кинопроката достаточно скромна на новинки, и это объяснимо. На большие экраны выходит долгожданная военная драма Кристофера Нолана «Дюнкерк» − очевидный претендент на звание главного фильма года. Также найти своего зрителя попробуют молодежный боевик, французская комедия и ремейк классического ужастика. «Дюнкерк» реж. Кристофер Нолан

Фото: imdb.com

Новый фильм, наверное, самого любимого режиссера современности расскажет реальную историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции в начале Второй мировой войны. Британские войска оказываются пойманными в ловушку на пляже, за их спинами море, а впереди – противник, чьи силы в разы превосходят их собственные. Нетипичный для Нолана фильм, в котором нет ни грамма фантастики. Наоборот – «Дюнкерк» с документальной точностью восстанавливает события известной военной операции. Режиссер снимал картину на редкую для нынешнего времени 65-миллиметровую пленку (в новом веке на нее сняты только «Мастер» Пола Томаса Андерсона и «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино), а сюжет фильма разделен на части: вода, воздух, земля. В каждом сегменте свои микроистории и персонажи. В мире премьера ленты уже состоялась, и сейчас рейтинг «Дюнкерка» на сайте IMDb составляет рекордные 9,6 баллов. Фильм точно будет учувствовать в наградном сезоне, а самые смелые критики уже прогнозируют ему «Оскар» за лучшую картину года. «Овердрайв» реж. Антонио Негрет

Фото: imdb.com

Братья Эндрю и Гаретт промышляют угоном редких и роскошных автомобилей. Их везение на криминальном поприще заканчивается, когда они попадают под прицел жестокого босса криминального мира. В обмен на свободу братья должны украсть для него ценный автомобиль его злейшего врага. Незамысловатый боевичок, который играет на одном поле с «Форсажем», но даже близко не дотягивает до его планки. Первые отзывы на картину крайне средненькие, но некоторые называют его неплохим отдыхом для тела и ума. Главная приманка картины – Скотт Иствуд (да, сын того самого) в главной роли. Съемки проходили в Париже и Марселе, а поставил все это сериальный режиссер Антонио Негрет, в заслуги которому можно записать разве что несколько эпизодов молодежного постапокалипсиса «Сотня». «Ужас Амитивилля: Пробуждение» реж. Франк Халфун

Фото: imdb.com

Мать-одиночка перевозит троих детей в загадочный дом. Сразу после переезда ее дочь Бель начинает чуять неладное и довольно быстро догадывается, что мать перед переездом рассказала им далеко не всю правду. У нового дома не только страшная тайна, но и кровавое прошлое. Очередной фильм про печально известный Амитивилль, который рекламируют как ремейк оригинальной картины 1979 года. Ничего сверхъестественного (во всех смыслах) от фильма ждать не стоит – отзывы критиков разгромные, простые зрители тоже не в восторге, а рейтинг ленты едва превышает 5 баллов. Зато актеры в проекте задействованы приятные – мать семейства сыграла Дженнифер Джейсон Ли, а на подхвате у нее звезда «Доктора Хауса» Дженнифер Моррисон и начинающие артисты Белла Торн, Камерон Монахэн и Томас Манн. «Безумные соседи» реж. Филипп де Шаврон

Фото: imdb.com