Какие фильмы Венецианского кинофестиваля-2017 нужно ждать

С 30 августа по 9 сентября пройдет 74-ый Венецианский кинофестиваль. Один из главных киносмотров мира обязательно подарит нам интересные фильмы, самые красивые фотографии с ковровой дорожки и новых победителей, которые уже совсем скоро впишут свои имена в историю кино. Мы расскажем вам о нескольких картинах конкурсной программы этого года, объясним, почему их нужно ждать, и будем надеяться, что жюри под председательством Аннет Бенинг сделает правильный выбор. Здесь вы можете посмотреть итоги Венецианского кинофестиваля-2016 и прочитать о лучших фильмах. «Короче» реж. Александр Пейн

Фото: imdb.com

Откроет фестиваль этого года черная комедия американского независимого режиссера Александра Пейна. Мэтт Дэймон и Кристен Уигг играют семейную пару, которая решается на процедуру по уменьшению тела, т.к. считает, что жизнь в крохотном размере поможет им сэкономить семейный бюджет. Но в последний момент жена резко меняет решение… Странного сюжета фильма не стоит бояться – Пейн уже неоднократно доказывал, что может филигранно обыгрывать любые жанры. На вторых ролях в картине целая россыпь звезд: Лора Дерн, Кристоф Вальц, Джейсон Судейкис, Нил Патрик Харрис. Сам Дэймон лидирует у букмекеров в списке главных претендентов на актерский приз фестиваля. Его шансы крайне велики, а это значит, что номинация на «Оскар» у него практически в кармане (ждем на следующей церемонии продолжения шуток от Джимми Киммела). «Субурбикон» реж. Джордж Клуни

Фото: imdb.com

Если на Каннском фестивале этого года царствовала Николь Кидман, то Венеция-2017 принадлежит Мэтту Дэймону. Еще один фильм с актером в главной роли расскажет об образцовой семье, которая переживает вторжение в их дом. Это событие так сильно действует на главу семьи, что он слетает с катушек и начинает мстить. Очень личный и «дружеский» проект Джорджа Клуни, который решил завязать с актерством и полностью посвятить себя режиссуре. Клуни позаимствовал сценарий у друзей братьев Коэнов, назначил продюсером друга Гранта Хеслова и позвал на главную роль друга Мэтта Дэймона (хотя первоначально хотел сыграть эту роль сам). Т.ч. от «Субурбикона» следует ждать мрачновато-веселой атмосферы и юмора в духе «Фарго» − благо, Клуни с Коэнами всегда находились на одной волне. «мама!» реж. Даррен Аронофски

Дженнифер Лоуренс, Даррен Аронофски, Хавьер Бардем. Фото: Getty

После спорного «Ноя» Даррен Аронофски снова возвращается к излюбленному жанру психологического триллера. В новом фильме режиссер рассказывает историю поэта и его жены, которые живут в лесном доме, куда к ним в гости неожиданно заявляется таинственная семья. На основе их странной встречи герой пишет роман, который тут же делает его культовым автором, а его беременную жену начинают преследовать поклонники, которые ждут от нее богорождения. Безусловно, «мама!» один из самых ожидаемых фильмов года, который не терпится увидеть и поклонникам фестивального кино, и любителям мейнстрима. Дженнифер Лоуренс, сыгравшая главную роль в картине, главная претендентка на звание лучшей актрисы фестиваля. Девушка может пополнить свою огромную коллекцию наград вторым призом из Венеции (в 2008 она получила там премию молодому таланту за фильм «Пылающая равнина»). «Три бигборда на границе Эббинга, Миссури» реж. Мартин МакДона

Фото: imdb.com

Не дать Лоуренс получить приз лучшей актрисе может только Фрэнсис МакДорманд (если, конечно, жюри не примет совсем уж неожиданное решение). В фильме с необычным названием она играет женщину из глубинки, которая не дает покоя копу, который не хочет расследовать убийство ее дочери. Героиня действует крайне настойчиво и сама пытается раскрыть преступление. Мартин МакДона снял всего два фильма, но уже обеспечил себе культовый статус, т.ч. его новую картину просто невозможно не ожидать. От автора «Залечь на дно в Брюгге» можно ждать фирменные диалоги, циничный юмор и шикарную игру актеров, которые в его фильмах выдают свои лучшие перфомансы. Кроме МакДорманд, в картине снялись Вудди Харрельсон, Питер Динклейдж и Сэм Рокуэлл. «Форма воды» реж. Гильермо дель Торо

Фото: imdb.com

Помните синекожего человека-амфибию из экранизации комиксов о Хеллбое? Режиссер Гильермо дель Торо его тоже не забыл, и снял фильм о любви перепончатого чудовища, которого держат в секретной лаборатории, и уборщицы, которая помогает ему из этой лаборатории бежать. Дель Торо всегда лучше всех обращался со сказочными сюжетами, в которых скрывается множество потаенных смыслов, т.ч. все поклонники режиссера и жанра фэнтези для взрослых обязаны ждать «Форму воды». Тем более что сделать этот фильм плохим дель Торо просто не может – ему нужно оправдаться перед аудиторией за провальный «Багровый пик». «В поисках удовольствий» реж. Паоло Вирци

Фото: imdb.com

Итальянский режиссер Паоло Вирци дебютирует в англоязычном кино, а на главные роли в его новом фильме постановщику удалось заполучить самих Хелен Миррен и Дональда Сазерленда. Картина расскажет о пожилой супружеской паре, которая путешествует по стране в доме на колесах, в надежде возродить таким образом былые чувства друг к другу. Этот фильм интересен, в первую очередь, своим актерским дуэтом. Увидеть Миррен и Сазерленда в одном фильме можно не каждый день, а тем более в столь красивой картине. Почему она должна быть красивой? Потому что снял ее оператор Лука Багацци («Молодой Папа», «Великая красота»), каждый кадр которого представляет собой завораживающее зрелище. «Первая реформаторская церковь» реж. Пол Шрейдер

Фото: imdb.com

Пол Шрейдер известен публике как сценарист лучших фильмов Мартина Скорсезе «Таксист» и «Бешеный бык», а вот о его режиссерских опытах знают не все. Это справедливо, на этом поприще хвалить его особо не за что, но Шрейдер регулярно привозит на разные фестивали свои новые фильмы, которые просто невозможно игнорировать. Новая картина постановщика расскажет об армейском священнике и жене рьяного защитника природы, которые открывают правду о крупном заговоре среди священнослужителей. Главные роли в фильме сыграли Итан Хоук и Аманда Сайфред. «Мектуб, любовь моя» реж. Абделатиф Кешиш

Леа Сейду, Абделатиф Кешиш и Адель Экзаркопулос на Каннском кинофестивале в 2013 году. Фото: TheHR