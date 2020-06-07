Смена состава правительства Беларуси: что стоит за этими решениями и персоналиями?

Новости Беларуси. В четверг, 4 июня, Президент обновил состав правительства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И хотя персоналий много, сверхъестественными или удивительными назвать это решение нельзя. Во-первых, обновление вертикали власти продолжается постоянно. А во-вторых, о правительственной перезагрузке Александр Лукашенко говорил не единожды. Вдвойне это важно накануне главного политического события. Таким образом, действующий глава государства формирует команду, с которой в случае избрания готов работать дальше.

Задачи перед этой командой весьма непростые. И в первую очередь с оглядкой на нынешнюю мировую ситуацию, когда из-за пандемии коронавируса и целой эпидемии закрытия границ, нарушения миллионов кооперационных цепочек, сокращения рынков сбыта важно просто выстоять – выстоять и экономически, и геополитически. Поэтому сегодня на передовой нужны люди, которые способны в кратчайшие сроки принимать важные для страны решения и мыслить стратегически. Репортаж Алены Сыровой. О планах сменить правительство глава государства стал говорить еще год назад. Александр Лукашенко не скрывал своих намерений баллотироваться, потому закономерно, что действующий Президент заранее стал собирать команду, с которой пойдёт на выборы.

Процесс постепенной замены был запущен в прошлом июне. Тогда назначили новых министров здравоохранения и внутренних дел. В течение года еще два ведомства и три концерна сменили руководителей. Появились даже новые вице-премьеры.

Финальные коррективы в состав правительства внесли буквально пару дней назад. Ещё до оглашения списка можно было предположить: изменения главным образом затронут ответственных за экономические показатели, которые так и не достигли необходимого уровня. Разумеется, не последнюю роль в этом сыграл карантин, который некоторые страны устроили из-за пандемии. Но вряд ли все неудачи справедливо списывать только на COVID-19.

Учитывая непредсказуемость развития ситуации в мире, в правительстве должны быть люди, способные быстро и верно реагировать, ведь важно не снижать привычный уровень жизни и как можно быстрее улучшить ситуацию. Совмин, экономический штаб страны – чуть менее двух лет им руководил Сергей Румас. Александр Лукашенко о Сергее Румасе: «Он мне прямо сказал: я хочу заняться бизнесом, хочу заработать деньги» К нему у главы государства особых претензий не было, а накануне назначений был разговор.

Вот так до этого самый молодой премьер-министр Беларуси уступил портфель Роману Головченко, который, к слову, ещё моложе. Едва ли кто-то предполагал, что именно экс-руководитель Госкомвоенпрома займёт кресло главы правительства.

Перестановки случились и в Минстройархитектуры. Экс-глава ведомства Дмитрий Микулёнок займется строительством в Минске.

А вот по республике ответственным за эту сферу назначен Руслан Пархамович. Человек неслучайный в строительстве, он курировал эти вопросы будучи замгубернатора Могилевской области, а до этого возглавлял «Могилевский домостроительный комбинат». На его счету практически все новые дома в городе над Днепром.

Начало июня стало началом работы в должности нового министра финансов для Юрия Селиверстова. С напутствием от главы государства: Александр Лукашенко:

Смотри каждую копейку, считай деньги.

Президент о назначении Николая Снопкова первым вице-премьером: «Он пришёл снизу. Его опыт и знания будут востребованы» Накануне кадрового дня Президент говорил о том, что каких-то революционных решений принимать не будет: не то время сейчас, чтобы рушить или строить – важно сохранить. Потому большая часть правительства осталась неизменной. Из 24 министерств новые главы у пяти, а из семи комитетов – у двух. Но всё же без сюрпризов не обошлось. Сильно удивились как минимум все, кто работает на нашем телеканале, когда наш (а вернее, уже нет) руководитель стал министром информации. Президент о назначении Игоря Луцкого: «Нам придётся с твоей подачи прежде всего переформатировать работу Министерства информации»

Времени на раскачку у правительственной команды практически нет. Уже через два месяца от обновленного экономического штаба ждут программу действий. Да и плановую работу никто не отменял, задачи все те же – работать на благосостояние страны в целом и каждого ее жителя в частности. Судя по персоналиям, для этого есть все предпосылки. И что-то подсказывает: с чем с чем, а с мотивацией проблем не будет.