Президент о назначении Игоря Луцкого: «Нам придётся с твоей подачи прежде всего переформатировать работу Министерства информации»

Новости Беларуси. Учитывая всю ситуацию в СМИ и, прежде всего, в интернете, где зачастую традиционные источники по скорости подачи информации проигрывают Telegram-каналам и блогам, Президент решил сменить руководителя ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им стал тот, кто хорошо знает Мининформ, тот, кто поработал в «полях» и смог наладить эффективную работу телеканала еще и в интернете. И теперь сможет передать этот опыт остальным. Отрадно, новым министром информации стал бывший руководитель телеканала СТВ Игорь Луцкий.

Игорь Владимирович возглавлял наш телеканал два с половиной года. За это время мы значительно поменяли и техническое оснащение, и внешнее оформление. Вышли на новый уровень работы, прежде всего в интернете. И несмотря на то, что назначение на новую должность стало сюрпризом и для нашего коллектива, и для самого новоиспеченного министра, план действий на новом месте уже составлен.