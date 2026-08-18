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Сергей Калинин пополнил ряды хоккейного минского «Динамо»

18 августа 2026 18:01
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До старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги остается меньше месяца. Минское «Динамо» продолжает формировать состав – ряды «зубров» пополнил опытный нападающий Сергей Калинин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Срок соглашения рассчитан на год. За свою карьеру в КХЛ форвард провел 748 матчей. Забросил 101 шайбу и отдал 136 результативных передач. В разные годы выступал за «Авангард», СКА, «Трактор», ЦСКА и «Витязь». В составе московских «армейцев» становился обладателем Кубка Гагарина. 

Со сборной России Калинин завоевывал золото чемпионата мира, а также становился олимпийским чемпионом. На следующей неделе «Динамо» примет участие в традиционном турнире «Кубок мэра Москвы» первым соперником минчан будет казанский «Ак Барс». В новом розыгрыше КХЛ «зубры» стартуют 7 сентября домашним поединком против «Торпедо».

# Хоккей

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