Александр Лукашенко о Сергее Румасе: «Он мне прямо сказал: я хочу заняться бизнесом, хочу заработать деньги»

Бывший премьер-министр Серегей Румас наверняка уйдет в бизнес, хотя ему всегда будут рады и на госслужбе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Они без работы не останутся, они не враги. Ну, к примеру, Сергей Николаевич Румас. Уже подхватили, некоторые начинают обсасывать эту тему. Кто грязью его поливает, что он там не сделал, надеялись, реформы проведет, не проведет и так далее. Кто-то жалеет, кто-то сожалеет.

Больших претензий у меня к нему нет. Человек хочет заниматься бизнесом. Он мне прямо сказал: я хочу заняться бизнесом, хочу заработать деньги, немалые деньги, я могу их заработать. Я говорю: Сергей Николаевич, приветствую.

У него четверо детишек. Понятно, в правительстве премьером он миллионы не заработает. Но если у него есть, где этот миллион заработать, я буду только приветствовать. Я не думаю, что Румас уедет со страны и увезет эти деньги. Он их вложит здесь в экономику, но все должно быть честно и по закону.

Читайте также:

Александр Лукашенко, назначая новый состав правительства: «Это действительно не новация»

Александр Лукашенко о назначении Дмитрия Крутого: «Пусть он посмотрит работу в Администрации Президента. Знаний у него достаточно»

Президент о назначении Николая Снопкова первым вице-премьером: «Он пришёл снизу. Его опыт и знания будут востребованы»