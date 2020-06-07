Александр Лукашенко о назначении Петра Пархомчика: «Какая пенсия, она нам только снится!»

Новости Беларуси. О планах сменить правительство глава государства стал говорить еще год назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вот так до этого самый молодой премьер-министр Беларуси уступил портфель Роману Головченко. Головченко умеет и знает, как зарабатывать деньги.