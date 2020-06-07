Александр Лукашенко о назначении Петра Пархомчика: «Какая пенсия, она нам только снится!»

Новости Беларуси. О планах сменить правительство глава государства стал говорить еще год назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вот так до этого самый молодой премьер-министр Беларуси уступил портфель Роману Головченко. Головченко умеет и знает, как зарабатывать деньги.
Основная нагрузка ляжет на плечи нового министра промышленности – им стал Пётр Пархомчик. Ему предстоит не только реализовать задачи по импортозамещению и повышению качества продукции, которую у нас выпускают, но добиться, наконец, того, чтобы Минпром стал еще и министерством промышленной политики. Такую задачу поставил Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Без восторга, видите ли он состарился, на пенсию… Подожди с пенсией, дорогой мой. Какая пенсия, она нам только снится, на горизонте мы ее с тобой только видим! Страну надо закрепить. И если вы сработаетесь с Романом Головченко по промышленности, считайте, что мы проскочили, как минимум, эту пандемию. И этот кризис, который порожден этой пандемией.