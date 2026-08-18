4 детсада и 3 школы построят в Минске до 2030 года

Социальная инфраструктура – в приоритете развития столицы. До 2030 года в Минске построят четыре детских сада и три школы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ

Новые объекты появятся в районах интенсивной жилой застройки, где сейчас учреждения работают в две смены. Так, в микрорайоне Сокол уже растут этажи новой школы почти на 800 мест. Еще одну построят микрорайоне Северный Берег. Оба объекта планируют открыть к сентябрю 2027 года.

Марина Ильина, председатель Комитета по образованию Мингорисполкома:

В перспективе у нас строительство школы в Московском районе, в границах улицы Грушевской. Понимаем, что заселяются семьи, много многодетных у нас семей сейчас, и там есть острая необходимость. Понимаем, что в «Минск-Мире» тоже необходимо строить учреждения дошкольного образования. В прошлом году мы открыли как раз таки там школы, а сейчас занимаемся детскими садами, в перспективе две школы. И Лошица тоже откроет детский сад в ближайшее время.