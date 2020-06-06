Президент Беларуси: «Если мы придём к людям чего-то просить, а не выплатим им зарплату, мы просто будем негодяями»

Новости Беларуси. Уже традиционно для рабочих поездок Президент встретился с активом Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко ставит задачу – нужно сохранить крупные предприятия. Это рабочие места, а значит возможность зарабатывать для белорусов. На примере Могилевской области следует обратить серьезное внимание на промышленные предприятия. Президент напомнил, что по его поручению была принята специальная программа по развитию юго-восточных регионов области, выделено финансирование. Привести эти земли в порядок – первоочередная задача для местной власти.