Президент Беларуси: «Если мы придём к людям чего-то просить, а не выплатим им зарплату, мы просто будем негодяями»

Новости Беларуси. Уже традиционно для рабочих поездок Президент встретился с активом Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уже традиционно для рабочих поездок Президент встретился с активом Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко ставит задачу – нужно сохранить крупные предприятия. Это рабочие места, а значит возможность зарабатывать для белорусов. На примере Могилевской области следует обратить серьезное внимание на промышленные предприятия.
Президент напомнил, что по его поручению была принята специальная программа по развитию юго-восточных регионов области, выделено финансирование. Привести эти земли в порядок – первоочередная задача для местной власти.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы должны дать людям там не только надежду, но и шанс жить, растить детей. Многим там деваться тоже некуда, их дети будут жить там, на юго-востоке Могилевской области. Пока я информирован – я побуду там, посмотрю – что не ахти мы там преуспели. Да, что-то есть, отдельные моменты. Программа принята, она должна реализовываться. Тем более там живут очень много чернобыльцев, как мы их называем по старинке.
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Еще один момент. Мы все с вами, сдавая экзамен, завтра пойдем к людям за поддержкой. Вы пойдете, не только я. Вы, потому что вы мои дети и мы с вами здесь все делали стране. И немало сделали. Но кому-то застилают глаза, они не видят. И вы знаете, почему не видят. Если мы придем к людям чего-то просить, а не выплатим им зарплату, мы просто будем негодяями.
Разговор с активом Могилевской области получился насыщенным и по темам, и по поставленным задачам. Все поручения на личном контроле Президента.
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У региона большой потенциал. По итогам 2019 года обеспечено выполнение четырех из шести ключевых показателей, что позволило выйти из числа отстающих, показав второй результат в стране после Минской области.