Александр Лукашенко адресовал вопрос одному из потенциальных кандидатов: «Где деньги, которые мошенническим образом получил?»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Один заявляет, что он цифровую повестку выработал в Беларуси и создал IT-парк. Так вот должен сказать: я попросил, чтобы он рассказал, почему его уволили, такого знаменитого. До сих пор не говорит. Мы ждем. Придет время, нужно – скажем. Это ж до вранья дойти… Спрашивают: на чьи деньги ведешь эту кампанию? «Я дом продал и на эти деньги веду кампанию». Даже если продал, то этих денег хватит на одну неделю, чтобы тысячу человек штаб содержать или даже 500 и вести эту кампанию.
Но вы посмотрите, как продал? Он же живет в этом доме. Он продал дом свой какой-то компании, она ему заплатила деньги, но он там живет. Что это такое? Это финансирование предвыборной кампании. И он, наглец, выходит и такой чистый, пушистый.
Президент Беларуси: «На деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию»
Или второй деятель. Тут некоторые уже записали – придет к власти, буду у него работать. Вы у него спросите, задайте один вопрос: что такое компания «ПриватЛизинг»? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси? Пусть он объяснит, что такое инвестиции в действующие госпредприятия (допустим, на МТЗ я недавно был), при которых останется не 18 тысяч работающих, а 1800. Мы остальным дадим по 500-600 не то рублей, не то долларов, пусть они переучиваются на другие специальности.
У меня встает вопрос: человек Президентом вообще-то собирается избираться? Заявить перед выборами о том, что он выкинет на улицу из 18 тысяч работников МТЗ 17 с половиной, а оставит только полторы тысячи. Потому что инвестор больше не оставит, они не нужны ему.