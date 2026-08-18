Белорусы завоевали 3 золота в второй день ЧМ по гребле в Венгрии

Белорусы завоевали три золотые медали во второй день чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов. Сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Венгрии.

На 1000 метров в байдарке-одиночке равных не было Денису Ермоленко, он праздновал победу с явным преимуществом. Ближайший преследователь финишировал на 4,5 секунды позже. На аналогичной дистанции среди каноистов лучший результат показал Максим Муравский.

В каноэ-двойке наши Петр Котов и Вадим Лычев также стали обладателями золота. Напомним, 17 августа соотечественники также трижды поднимались на высшую ступень пьедестала.