Михаил Марковский стал серебряным призером молодежного ЧМ по борьбе

Михаил Марковский стал серебряным призером чемпионата мира по борьбе среди спортсменов до 20 лет. Планетарный форум проходит в Словакии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш представитель греко-римского стиля, выступающий в весовой категории до 67 килограммов, на пути к медальному противостоянию уверенно справился со сверстниками из Нидерландов, России, Ирана и Армении. В схватке за золото оппонентом соотечественника стал Казыбек Калмагамбетов из Казахстана.

Встреча, как и ожидалось, прошла в ярком соперничестве, атлеты продемонстрировали стойкость характера. Несмотря на колоссальные усилия земляка, победителем из напряженной титульной дуэли вышел его визави. Поражение – 7:13. Ранее в 2026 году Марковский завоевал бронзу юниорского первенства Европы.

Финалистом соревнований стал Кирилл Валевский в весе до 82 килограммов. Он продемонстрировал уверенное движение по турнирной дистанции и последовательно справился с соперниками из Турции, Египта и Финляндии, а в 1/2 в напряженном поединке взял верх над борцом из Азербайджана Эльмином Алиевым (7:4) и 19 августа поспорит за чемпионский титул с Рамзаном Нехаем из России.

Ангелина Буркина начала выступление на турнире с разгромной виктории, но потерпела неудачу в 1/4. Кроме того, наши Расим Ибрагимов и Ксения Криштофик оступились на стадии 1/8.