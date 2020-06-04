Александр Лукашенко о Романе Головченко: «Ему лапшу на уши не повесишь»

Ротация затронула и Минжилкомхоз – главой ведомства назначен Андрей Хмель. А информационное ведомство возглавит Игорь Луцкий. Теперь уже бывший генеральный директор телеканала СТВ. Председатель Госкомвоенпрома – Дмитрий Пантус. Президент подробно объяснил свой выбор по каждому назначению. В частности, и по главе правительства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я его вчера предупредил, что у нас правительство – коллективный орган. И он – председатель правительства. Он спикер этого правительства. При голосовании он имеет тот же один голос. При равном голосовании, конечно, перевес у него. Но, несмотря на это, он головой отвечает за дисциплину и порядок в правительстве. За конечный результат.

Мы высветим любого члена правительства, если нарушается по его направлению какой-то порядок или он не дает результат. Высветим.

Почему Головченко? Я понимаю, и недостатки, я наблюдаю за ним давно. Я его куда только ни бросал, он у меня объехал весь мир, будучи послом.

Я сделал этот выбор, потому что у нас... Ну вроде в сельском хозяйстве мы что-то сделали, поняли, в каком направлении двигаться. Некоторые говорят, коровники не пойдут, мол, крестьяне на такие. Вспомните, в середине 90-х покушать нечего было, по талонам делили продукцию, а сегодня мы на 6 миллиардов долларов продаем этой продукции, обеспечив себя. Ну как-то поняли, реформировали это сельское хозяйство. Еще не все решили, но знаем, в каком направлении двигаться. В промышленности мы тоже знаем, что делать, но конкуренция бешеная по нашим товарам. И в промышленность нам нужно серьезно вникать и контролировать.