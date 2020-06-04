Президент Беларуси: «На деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поменьше вы смотрите в инстаграмах или каких-то телеграм-каналах на эти длинные якобы очереди. Надо, Валерий Павлович, им дать фотографии, сделанные с этих ... квадрокоптеры называются? Надо им эти фотографии дать, и вы тогда увидите другую картинку. Это все те же люди, и количество их то же, что и было. Хоть они от радикальной оппозиции, якобы это не они. Нет!

Не появилось нового протестного движения. Да, появились какие-то недовольные и прочие. Они будут всегда. Но что такое новое протестное движение? Это годы. Его нет. Но они не хотят себя связывать с радикальной оппозицией, которая всегда воевала с нами на площадях. А не получилось. На Комаровке развернули «бел-чырвона-белы» и европейский флаг. И те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси.