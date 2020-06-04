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Президент Беларуси: «На деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию»

04 июня 2020 14:48
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко, назначая новый состав правительства: «Это действительно не новация»

Президент Беларуси: «На деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Поменьше вы смотрите в инстаграмах или каких-то телеграм-каналах на эти длинные якобы очереди. Надо, Валерий Павлович, им дать фотографии, сделанные с этих ... квадрокоптеры называются? Надо им эти фотографии дать, и вы тогда увидите другую картинку. Это все те же люди, и количество их то же, что и было. Хоть они от радикальной оппозиции, якобы это не они. Нет!

Не появилось нового протестного движения. Да, появились какие-то недовольные и прочие. Они будут всегда. Но что такое новое протестное движение? Это годы. Его нет. Но они не хотят себя связывать с радикальной оппозицией, которая всегда воевала с нами на площадях. А не получилось. На Комаровке развернули «бел-чырвона-белы» и европейский флаг. И те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси.

Президент Беларуси: «На деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию»-4

Александр Лукашенко: «Спасти страну и выйти из этого положения мы можем только благодаря своей дисциплине, сжав зубы»

А эти очереди – это малая белорусская карусель, как я ее называю, и большая белорусская карусель. Суть малой в том, что здесь они расписались, потом опять стали в эту очередь, в хвост, еще расписались… Даже достукались до того (мэр Минска заметил), что на автомобилях подвозят людей. Расписались, пошли, в машину сели, они их по кварталу обвезли, опять поставили их в очередь.

А большая карусель заключается в том, что в одно воскресенье на Комаровке они расписались, пришли и эти же люди (ну, плюс еще несколько добавились) опять пришли, расписались. Они же понимают, что комиссия, когда будет смотреть эти подписи, это заметит. И они сразу заявили: так а мы и не собираемся в выборах участвовать, наша главная задача – раскачать страну и расчистить дорогу для кого-то. Вы знаете для кого.

# Президентские выборы # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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