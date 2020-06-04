Александр Лукашенко о назначении Дмитрия Крутого: «Пусть он посмотрит работу в Администрации Президента. Знаний у него достаточно»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И ему надо, как в народе говорят, потереться не только в Министерстве экономики. Вице-премьер по экономике – и все. Пройдет время (время летит быстро), оглянется, а не хватает этого, не хватает того. Его надо провести по этой линии. Пусть он посмотрит работу в Администрации Президента. Знаний у него достаточно, вы это знаете. Он еще молод. Потом потопчется (я это организую ему) и в коровниках, и на предприятиях, посмотрит на работу правительства со стороны. Потому что его функции будут прежде всего быть фильтром в экономике. На уровень Президента не должно выйти ни одного непроработанного, непрофессионального решения.