Лукашенко рассказали о процессе создания полностью белорусского автомата ВСК-100Б

Хочешь мира – готовься к войне! Похоже, в этой только на первый взгляд парадоксальной фразе заложен единственно верный принцип выживания в нынешних невероятно взрывоопасных геополитических обстоятельствах. И исходя именно из этой логики, презентацию первого полностью отечественного автомата сегодня снабдили лаконичной надписью: «Не для войны, а для уверенности в мире!» Александр Лукашенко посетил уникальное производство в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это научно-производственная организация «Кидма тек» в системе Госвоенпрома. Именно здесь выполнено поручение главы государства по локализации серийного производства стрелкового оружия. О его особой роли 18 августа также высказался Президент. Конечно, современные боевые действия – это технологии и техника последнего поколения, беспилотники, баллистические ракеты, но основа любой армии во все времена и при любых обстоятельствах – это стрелковое оружие. Теперь у нас есть на 100 % отечественная разработка. Репортаж нашего политического обозревателя Алены Сыровой.

Наглядно – с чего начинали и к чему пришли, выполняя задачу. От апгрейда охотничьего карабина «Вепрь» российского производства до полностью белорусского автомата ВСК-100Б. Вот так непоэтично он называется. Что важно – и это подчеркивают на каждом этапе – с созданным оружием не получим дефицит боеприпасов. «Это основа любой армии»: Лукашенко оценил потенциал белорусского производства стрелкового оружия.

Александр Болигатов, директор ОАО «Кидма тек»:

Сегодня в мотострелковом подразделении на вооружении есть снайперская винтовка СВД, калибр – 7,62 на 54. Есть автомат 5,45, есть пулемет. Командиру надо за собой везти 3 калибра патронов. Вот один калибр, взаимозаменяем что с одного, что с другого образца – веди огонь тем наличием боевого комплекта, который есть в подразделении. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Но все 7,62? Александр Болигатов:

Да, 7,62 на 39. Вот автомат, который пойдет в серию. Проверили. По предложению Министерства обороны мы сделали крышку ствольной коробки. Александр Лукашенко:

Ты в Алену не нацеливай. Молодая, жить еще хочет. Александр Болигатов:

Этот автомат пойдет в серию. Здесь нет ни одной детали, которая была бы сделана на стороне. Все сделано на этом предприятии. Приемо-сдаточные испытания прошли, сейчас он проходит предварительные испытания. С сентября мы выходим на государственные испытания, приказ министра обороны есть, полигон определен. Мы изготовили шесть образцов и будем их отстреливать. Причастные к созданию этого автомата, говоря о начале процесса, оперируют одинаковыми терминами. Самый неожиданный – мечта, которая потянула за собой возможности. Дмитрий Пантус назвал разработку пулемета одной из ключевых задач на ближайшие годы.

Андрей Анисимов, заместитель директора – начальник производственного цеха:

Для каждой детали разрабатывается своя технология, это может быть технология литья пластика, резин, механической обработки каких-то деталей, ковки, штамповки, холодной высадки, десятки технологических процессов задействованы во всем производстве. Из каких-то технологических нюансов можно выделить изготовление ствольной группы. Ствол – уникальная деталь. Как я уже говорил Александру Григорьевичу, это 26 независимых технологических операций, порядка 60 калибров, которые меряют до сотых долей миллиметра, измеряют погрешности, некоторые калибры вообще рассчитаны на микронные допуски. Далее, если у нас есть ствол, все остальные технологии как бусинки нанизываются на этот элемент.

У нас есть все, чтобы вооружить солдата – Лукашенко на отечественном производстве стрелкового оружия. Президенту показали цеха, в которых и оттачивается точное белорусское оружие. Для тех, кто не посвящен, понятного мало: станки да металл. Интересны, как всегда, люди. У этих, например, глаз – алмаз. – В неисправленный ствол не проходит калибр, потому что он согнут.

– Мало того что надо посмотреть, надо точно знать, где это место и насколько сильно приложить усилия, чтобы исправить дефект. Александр Лукашенко:

Ну бывает, что не сразу исправляется? Бывает несколько искривлений?

– Бывает, тогда сложнее немножко и по времени больше, но все равно выправляем. Александр Лукашенко:

Я понял. Если надо увидеть что-то, я знаю, к кому обратиться. Спасибо, ребята.