Александр Лукашенко, назначая новый состав правительства: «Это действительно не новация»

Новости Беларуси. В Беларуси обновилось правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде чем подписать соответствующий указ, глава государства провел большое совещание, на котором подвел итоги работы прошлого состава и поставил задачи перед новыми руководителями. Решение Президента не было спонтанным и не вызвано экстренной необходимостью. Ротации в правительстве обсуждались давно, а накануне глава государства принял решение об отставке действующего состава правительства. Сегодня весь мир переживает сложные временами: пандемия наложила отпечаток и на экономическую ситуацию. Поэтому требуются люди, которые способны в кратчайшие сроки принимать важные для страны решения и мыслить стратегически. Глава государства также подчеркнул: сейчас важно видеть пути и возможности для развития там, где их не видят другие. И расценивать кризис как возможность для роста.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для тех, кто меня не понял (вас не касается, тут пописывают многие в новых формах средств массовой информации) хочу еще раз подчеркнуть: это действительно не новация. Перед всеми президентскими выборами, в которых мне приходилось участвовать в качестве Президента, и даже в первых президентских выборах в середине 90-х, я всегда говорил о людях, с кем я буду работать после избрания Президентом. Второе. Вы – люди, заинтересованные в этом процессе, вы видели, что этот процесс начался давно. Когда главой Администрации была Кочанова (и ее коллеги), ей было поручено, как и положено – Администрация Президента – это штаб Президента, где сосредоточены (если кто-то подзабыл) прежде всего кадровая политика и идеологическая политика, ну и все остальные направления и деятельность Президента. Штаб – это фильтр президентский, через который проходят практически все решения Президента. Необязательно, что они будут приняты так, как предлагает Администрация Президента.

Но еще раз подчеркиваю: полгода или даже больше, чем полгода назад, мы начали процесс ротации кадров. Это естественный процесс. Да, через некоторое время пройдут выборы, и этот процесс нужно будет закончить. И окончательно, почти окончательно, определиться с составом правительства. Почему почти? Потому что, естественно, после выборов – это экзамен. Мы посмотрим, кто как сдает экзамен. Мы посмотрим еще, может, какая-то тонкая наводка нужна будет, отдельных членов правительства. Этот же портфель никому не дается навечно, в том числе мне. Меня избирает народ, вас назначает Президент. Все по Конституции. Выработаем новую Конституцию – будет несколько по-другому. Но пока так.

Поэтому (извините меня опять за это слово) разного рода шелудивые, которые там пописывают в разных Тelegram-каналах, начинают упрекать, что ай-яй-яй, пожар! Нет пожара!





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