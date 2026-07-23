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Новости по тегу #Иван Тертель

Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совбеза и главы КГБ
23 июля 2026 13:23

Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совбеза и главы КГБ

«Операция «Преемник». Тертель рассказал почему Литва нагнетает ситуацию с метеозондами
24 декабря 2025 17:30

«Операция «Преемник». Тертель рассказал почему Литва нагнетает ситуацию с метеозондами

Деградация международного права началась с обнуления так называемых Будапештских соглашений – Тертель
24 декабря 2025 17:14

Деградация международного права началась с обнуления так называемых Будапештских соглашений – Тертель

Председатель КГБ Беларуси рассказал, какую пользу Роман Протасевич принёс в качестве разведчика
24 декабря 2025 13:55

Председатель КГБ Беларуси рассказал, какую пользу Роман Протасевич принёс в качестве разведчика

Тертель: подрывные центры, которые находятся в соседних с нами государствах, постепенно деградируют
24 декабря 2025 13:47

Тертель: подрывные центры, которые находятся в соседних с нами государствах, постепенно деградируют

Тертель: активный диалог между Лукашенко и Трампом продолжается
24 декабря 2025 11:15

Тертель: активный диалог между Лукашенко и Трампом продолжается

Председатель КГБ доложил Лукашенко об обстановке в Беларуси накануне рождественских и новогодних праздников
24 декабря 2025 10:57

Председатель КГБ доложил Лукашенко об обстановке в Беларуси накануне рождественских и новогодних праздников

От руководства Литвы поступило предложение об урегулировании ситуации на границе с Беларусью
11 ноября 2025 13:38

От руководства Литвы поступило предложение об урегулировании ситуации на границе с Беларусью

Лукашенко заслушал доклады глав ГПК, МИД и КГБ Беларуси
11 ноября 2025 10:59

Лукашенко заслушал доклады глав ГПК, МИД и КГБ Беларуси

Позиция выработана – глава КГБ рассказал, как Беларусь будет строить отношения с США и ЕС
14 октября 2025 16:37

Позиция выработана – глава КГБ рассказал, как Беларусь будет строить отношения с США и ЕС

Лукашенко: снятие санкций США не освободило «Белавиа» от глупых обязательств
14 октября 2025 13:42

Лукашенко: снятие санкций США не освободило «Белавиа» от глупых обязательств

Тертель о помилованных: ряд освобождённых лиц были рядовыми исполнителями, ими манипулировали
23 июня 2025 13:35

Тертель о помилованных: ряд освобождённых лиц были рядовыми исполнителями, ими манипулировали