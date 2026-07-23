Новости по тегу #Иван Тертель

Президенту доложили о состоянии обороны и безопасности Беларуси.
«Ситуация накладывается на планы очень узкого круга лица политического истеблишмента в Литве».
«В 2020 году Лондоном принято решение абсолютно незаконное, фактически о конфискации наших ЗВР, которые в настоящее время оцениваются на сумму в полтора миллиарда долларов США».
Глава КГБ поделился с журналистами некоторыми подробностями о деятельности и пользе Романа Протасевича в качестве разведчика.
Глава КГБ озвучил некоторые детали противостояния в битве разведок.
Беларусь является фундаментальной опорой для выстраивания архитектуры безопасности в регионе. Одним из таких элементов является продолжение работы по линии спецслужб в рамках контактов на белорусско-американском треке.
Глава государства поручил держать все происходящие процессы под контролем, чтобы надежно обеспечить безопасность в стране.
Это стало известно во время слушания докладов главой государства от председателя Госпогранкомитета, министра иностранных дел и председателя КГБ Беларуси.
«Она будет состоять в уважении интересов наших соседей и наших партнеров. Ориентация на наши национальные интересы и на то, что наши партнеры должны тоже наши национальные интересы учитывать», – отметил Иван Тертель.
Но несмотря на изменившуюся риторику руководства США, санкции в отношении Беларуси по-прежнему в действии. На этот счет сегодня высказал свое мнение Президент.
«В конечном итоге те, кто ими манипулировал, находятся сейчас за рубежом, живут неплохо, носят хорошую брендовую одежду, имеют блага очень существенные за границей».
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