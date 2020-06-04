Президент о назначении Николая Снопкова первым вице-премьером: «Он пришёл снизу. Его опыт и знания будут востребованы»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 июня принял кадровые решения в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, назначая новый состав правительства: «Это действительно не новация»
Первым вице-премьером стал Николай Снопков. Его вернули из Китая, где он совсем немного успел поработать. Президент уверяет: в КНР нас поймут, сейчас в самой Беларуси как никогда нужны опытные управленцы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Он пришел снизу. И его опыт и знания будут востребованы. Помните, он был таким чистеньким рыночником? А когда в правительстве поработал, когда в Администрацию пришел, посмотрел со стороны на все, когда его бросил в губернии там походить, изменился человек. Он понимает, что такое рыночная экономика, он понимает, что такое конкуренция. Но он и понимает, что такое земная экономика.
Николай Снопков, кстати, на этой должности сменил Дмитрия Крутого.