Президент о назначении Николая Снопкова первым вице-премьером: «Он пришёл снизу. Его опыт и знания будут востребованы»

Первым вице-премьером стал Николай Снопков. Его вернули из Китая, где он совсем немного успел поработать. Президент уверяет: в КНР нас поймут, сейчас в самой Беларуси как никогда нужны опытные управленцы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Он пришел снизу. И его опыт и знания будут востребованы. Помните, он был таким чистеньким рыночником? А когда в правительстве поработал, когда в Администрацию пришел, посмотрел со стороны на все, когда его бросил в губернии там походить, изменился человек. Он понимает, что такое рыночная экономика, он понимает, что такое конкуренция. Но он и понимает, что такое земная экономика.